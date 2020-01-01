أخبار يوفنتوس اليوم | صفقة الشتاء الأولى وحقيقة الاهتمام بضم أوزيل

ما هي آخر أنباء يوفنتوس لليوم الـ 30 من ديسمبر 2020؟

الاقتراب من ضم الصفقة الأولى في الشتاء وحقيقة الاهتمام بضم مسعود أوزيل لاعب أرسنال الحالي وريال مدريد السابق ضمن أهم أخبار يوفنتوس لليوم الـ 30 من ديسمبر 2020.

صفقة الشتاء الأولى

حسب مصادر جول، فإن يوفنتوس أصبح على بعد خطوة واحدة من التعاقد مه نيكولو روفيلا لاعب وسط جنوى الإيطالي.

ابن الـ19 عامًا لن يرحل مجانًا عن جنوى ولكن الاتفاق النهائي بشأن السعر لم يتحدد بعد وسيبقى اللاعب مع فريقه الأول معارًا حتى نهاية الموسم وربما الموسم المقبل أيضًا.

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حقيقة الاهتمام بضم أوزيل

أكدت مصادر جول أن اهتمام يوفنتوس بضم الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي غير صحيح على الإطلاق.

وكانت توتو سبورت قد كشفت عن وجود رغبة من قبل نادي يوفنتوس في الحصول على خدمات أوزيل في ظل عدم مشاركته مع الفريق منذ بداية الموسم.

عرض باريس سان جيرمان لضم ديبالا

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لا يزال مهتمًا بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن الفريق مستعد لتقديم مبلغ 60 مليون يورو لضم اللاعب.

رونالدو لاعب القرن الجديد من جلوب سوكر

كشفت صحيفة "توتو سبورت" عن فوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس بجائزة لاعب القرن المقدمة من مجلس دبي الرياضي.

جاء هذا عقب تصويت شهد مشاركة الكثير من الجماهير حول العالم، وسيستلم اللاعب الجائزة ويتم تكريمه مساء اليوم الأحد.

لاعب تشيلسي مطلوب في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن اهتمام نادي يوفنتوس بالحصول على خدمات اللاعب أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "بيلد"، والتي أكدت أن ميلان وتوتنهام وبوروسيا دورتموند ولايبزيج أيضًا يسعون لضمه.