أوباميانج يُبشر جماهير أرسنال باحتمالية استمراره

خبر سعيد للغاية..

ألمح بير أوباميانج، لاعب أرسنال، إلى أنه قد يُمدد تعاقده رفقة النادي اللندني في الفترة المقبلة، وذلك خلال بث مباشر بينه وبين كيفن برنس بواتينج، لاعب بشكتاش التركي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي الجابوني داخل ملعب الإمارات في صيف 2021، وقد ارتبط اسمه بأغلب الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسها برشلونة.

لكن يبدو أن أوباميانج يُفكر في أن يستمر مع كتيبة ميكيل أرتيتا، فخلال البث مع بواتينج قال له الأخير "المشجعون يقولون هنا أن عليك توقيع عقد جديد قريبًا.".

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فأجاب أوباميانج بقوله "نعم، أعرف" ثم أكد أنه يتبقى له عامًا واحدًا فقط في عقده، قبل أن يسأله الدولي الغاني عن ما إذا كان يُخطط للبقاء مع الجانرز.

وحينها جاء جواب صاحب الـ31 عامًا واضحًا، حيث قال "بالتأكيد، بالتأكيد" واعتلت وجهه ابتسامة قد تؤكد أنه بالفعل صادق فيما يقول.

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أوباميانج أحرز هذا الموسم 16 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 27 مباراة، وذلك بعدما أنهى الموسم الماضي هدافًا للبريميرليج بالتساوي مع محمد صلاح وساديو ماني.

يذكر أن أوباميانج قد تقلد شارة قيادة أرسنال خلفًا لجرانيت تشاكا هذا الموسم بعد خلافات الأخير مع الجماهير، وقد كان محط اهتمام برشلونة في يناير الماضي لكن إدارة ناديه رفضت الصفقة شكلًا وموضوعًا.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز مؤجل حتى 30 أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا، كما يُعاني أوباميانج وكافة اللاعبين من عزل وغياب التدريب الجماعي خشية نقل عدوى الوباء.