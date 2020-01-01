سانيا يهاجم فابريجاس ويدافع عن لاعبي أرسنال

سانيا يرد على نجم أرسنال وتشيلسي وبرشلونة السابق سيسك فابريجاس بشأن هجومه على نجوم أحمر لندن

رد نجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق بكاري سانيا على سيسك فابريجاس والذي قد اتهم لاعبي الجانرز بعدم الجدية في حالة الخسارة وعدم الاهتمام بالفوز والألقاب.

وكان فابريجاس قد برر رحيله عن أرسنال تجاه برشلونة بحالة اللامبالاة التي عاش فيها زملائه في النادي اللندني ف هذا الوقت، ما جعله يبحث عن تجربة جديدة.

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وحول ذلك، قال بكاري سانيا إن حديث فابريجاس لا يعبر عن الحقيقة، حيث أنه هو والعديد من زملائه كانوا يبكون بسبب الخسارة ويعملون بكل طاقتهم من أجل الفوز.

وأضاف: "في بعض الأحيان، كنت أعود إلى المنزل بعد الخسارة وأدخل في نوبات بكاء، كنت أعاني وقضيت العديد من الليالي لا أستطيع النوم"

وتابع: "لقد تفاجئت بحديث فابريجاس ذلك، فوجئت منه لأنه كان من المفترض أن يكون أحد قادة الفريق. لقد كان واحداً من الأساطير المحتملين كقائد ولاعب، هذا يجعلك لا تتحدث هكذا عن ناديك"

وأردف: "أرسنال جعله يقول إن بعض اللاعبين لم يكونوا في مستواه، حديثه كان قاسيًا بعض الشيء لأنني لست متأكدًا من جميع المواسم التي كان يلعب فيها في النادي، كان دائمًا لاعبًا مثاليًا"

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يذكر أن سيسك فابريجاس قد أصبح مكروهًا بالنسبة لأغلب جماهير أرسنال ليس لرحيله عن الفريق إلى برشلونة في 2011، ولكن لأنه لعب للعدو تشيلسي فيما بعد.