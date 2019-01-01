أنشيلوتي يتصل بإيكاردي ونابولي يقترب من لوزانو

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي يتصل باللاعب الأرجنيتيني ماورو إيكاردي ليقنعه بمشروعه مع الفريق الساحلي خلال الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب ماوريزيو ساري المدير الفني الحالي لفريق نابولي قام بالاتصال باللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أنه حاول إقناع اللاعب بمشروعه رفقة فريق نابولي في الموسم الجديد.

وكان نابولي قد تقدم بعرض بالفعل قيمته ٥٥ مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب من إنتر، قابلة للارتفاع لتصل لـ ٦٠ مليون يورو.

رغم خسارته برباعية - مانولاس يذكر برشلونة بكابوس روما

كما قدم النادي عرضًا قيمته ٧ ونصف مليون يورو في الموسم الواحد للنجم الأرجنتيني ليوافق على الانتقال لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد

وتمت مشاهدة مينو رايولا في نابولي على جانب آخر، ليتم التأكد من اقتراب اللاعب المكسيكي هيرفينج لوزانو من الانضمام لصفوف الفريق الساحلي.

جدير بالذكر أن لوزانو كان هدفًا لأكثر من نادي خلال سوق الانتقالات من ضمنهم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن سوق الانتقالات في إنجلترا كان قد أغلق يوم الخميس الماضي مما أنهى أي أمل للانضمام لهم.