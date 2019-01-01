دوري أبطال أوروبا - تشامبيونزليج

رغم خسارته برباعية - مانولاس يذكر برشلونة بكابوس روما

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Getty Images
مباراة لن ينساها جمهور برشلونة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعاد اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع نابولي، تذكير جمهور برشلونة بمباراته الشهيرة أمام روما، وذلك في الودية التي جمعت الفريقين فجر الأحد.

وفاز برشلونة برباعية نظيفة على نابولي في ثاني اللقاءات الودية بين الفريقين في الولايات المتحدة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وشهدت الدقيقة 32 اشتباكاً بين مانولاس ومهاجم برشلونة لويس سواريز، ليقوم الأول بالإشارة بثلاثة أصابع، الأمر الذي فًسر على أنه تذكرة بلقاء روما بدوري الأبطال.

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وكان مانولاس بطلاً للعودة الشهيرة لروما على حساب برشلونة قبل عامين في ربع نهائي الأبطال عندما سجل الهدف الثالث وقاد فريقه للانتصار.

وانقل مانولاس هذا الصيف إلى صفوف نابولي قادماً من روما بعدما دفع الأخير الشرط الجزائي في عقده.

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