أنشيلوتي: الرحيل عن ميلان لم يكن صعبًا، ولا تفعل ذلك مع رونالدو

كارلو أنشيلوتي يتحدث عن رحيله عن ميلان وفترته في تشيلسي وما الذي لا يجب أن يقوم به أي مدير فني مع كريستيانو رونالدو.

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لتشيلسي وميلان عن تفاصيل رحيله عن الروسونيري بعد قضاء ثمانية أعوام داخل جدران النادي.

جاء هذا في حوار لأنشيلوتي مع شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلاله أن الرحيل عن ميلان لم يكن صعبًا بعد كل الفترة التي أمضاها هناك، وتطرق للحديث عن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق.

وقال أنشيلوتي: "شعرت براحة كبيرة في صفوف ميلان، لأنني حصلت على الكثير من الدعم هناك ومن لعبوا تحت قيادتي كانوا زملائي في أحد الأيام".

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وأردف: "نهائي 2003 أمام يوفنتوس كان في غاية الأهمية بالنسبة لي، لكنني لم اعتباره كالانتقام، لقد كانت أول بطولة في ذلك الموسم بالنسبة لي".

وأكمل: "الرحيل لم يكن صعبًا للغاية، فبعد ثمانية سنوات كنت في حاجة للتغيير، ربما كان ميلان أيضًا في حاجة لذلك التغيير، لقد كان ذلك هو الوقت المناسب".

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وأضاف عن تشيلسي: "العام الثاني هناك كان أكثر صعوبة بسبب التحديات الكبيرة، في البداية كان الموسم جيدًا، وفي النهاية أيضًا لكن في منتصفه عانينا من الكثير من المشاكل مثل مرض دروجبا الذي كان مذهلًا".

وأنهى تصريحاته: "ليس دروجبا فقط من كان جيدًا، هناك نيكولاس أنيلكا وفلوران مالودا، وجو كول وكالو، ومايكل بالاك، ومايكل إيسيان وديكو وإيفانوفيتش وكول، لقد كان فريقًا مذهلًا".

وتطرق للحديث عن كريستيانو رونالدو: "عندما تملكه لا تبني الفريق حوله، مثل زيدان يجب فقط أن تبحث عن المكان الأفضل له في الملعب، ولا يجب أن تقيده على المستوى الدفاعي".

جدير بالذكر أن أنشيلوتي كان قد حصل على لقبي دوري أبطال أوروبا وهو مدربًا لنادي ميلان قبل أن يرحل ليحصل على الثالث مع ريال مدريد في 2014.



