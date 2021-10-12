أليجري يعرض صفقة تبادلية "عادلة" على ريال مدريد

لتدعيم خط وسط يوفنتوس في يناير

بدأ ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، في التفكير بشكل جدي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل تدعيم فريقه.

يوفنتوس يعاني حاليًا على المستوى المحلي، ولا يظهر بالشكل المطلوب منذ عودة أليجري على رأس القيادة الفنية في الصيف.

وهو الأمر الذي دفع المدرب الإيطالي باستهداف خط الوسط، بالتعاون في صفقة تبادلية مع نظيره الإسباني ريال مدريد.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن أليجري يريد ضم داني سيبايوس لاعب وسط ريال، لاقتناعه بقدرات اللاعب الذي قضى الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة مع آرسنال.

وبسبب عدم وجود موارد مالية لشراء اللاعب، سيتم عرض أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس على ريال في صفقة تبادلية.

ويطمح أليجري في الحصول على خدمات سيبايوس، رغم عدم مشاركة اللاعب مع ريال منذ عودته للفريق بسبب الإصابة.

وعلى جانب آخر لا يمانع رابيو فكرة الرحيل عن يوفنتوس، خاصة وأنه أمنية قديمة للمدرب كارلو أنشيلوتي عندما كان مدربًا لإيفرتون.

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يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز السابع بالدوري الإيطالي بـ11 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر، بينما يتصدر ريال الدوري الإسباني بـ17 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد.