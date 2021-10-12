نجم هولندا السابق منتقدًا كورتوا: تلعب الكرة مقابل الكثير من المال!

وجه رافاييل فان دير فارت نجم منتخب هولندا السابق انتقادات لاذعة إلى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني.

انتقادات فان دير فارت جاءت بعد شكوى كورتوا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونظيره الأوروبي، للقيام بتنظيم الكثير من المباريات، مما يمثل المزيد من العبء على اللاعبين في الوقت الحالي.

كورتوا اتهم الاتحادين الدولي والأوروبي بأنهم لا يهتمون بمصلحة اللاعبين، ولا يريدون سوى ملء جيوبهم بالمال.

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ماذا قال فان دير فارت ردًا على كورتوا؟

فان دير فارت، لاعب ريال مدريد السابق، صنف ما قاله كورتوا على أنه "هراء محض".

نجم هولندا السابق تحدث في تصريحات لقناة "nos" أثناء تحليل مباراة منتخب بلاده أمام جبل طارق في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال فان دير فارت: "اللاعبون يكثرون من الشكوى، والمسابقات هي الأكثر متعة".

وأضاف موجهًا حديثه إلى كورتوا: "أنت تلعب كرة القدم فقط، النادي يدفع لك الكثير من المال، وتحصل على إجازة لمدة ستة أشهر".

واختتم فان دير فارت تصريحاته قائلًا: "بالطبع جدول المباريات مزدحم للغاية، لكننا جميعًا مررنا بذلك".

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