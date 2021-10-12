تمهيدًا لقدوم مبابي .. ريال مدريد "الفرنسي" يراقب نجم موناكو

مع تقدم الموسم، تشير الأرقام إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يتطلع بالفعل إلى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز صفوفه بأفضل صورة ممكنة من أجل مشروعه الجديد.

ريال مدريد ينظر إلى الدوري الفرنسي في الوقت الحالي على أنه منجم الذهب الذي يعج بالنجوم الشباب القادرين على تطوير الفريق.

ريال مدريد يواصل تركيزه بداية من التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والذي يريد ضمان توقيعه في الأول من يناير المقبل، ووصوله مجانًا مع نهاية الموسم.

لكن هذا لا يعني أن ريال مدريد يدير ظهره للواقع، حيث يعرف قادته تمامًا أن عليهم تعزيز الفريق من أجل الموسم المقبل.

من هو اللاعب الجديد على رادار ريال مدريد؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن من بين أكثر الأسماء التي يتم الحديث عنها في أروقة ريال مدريد هو أورلين تشواميني لاعب خط وسط نادي موناكو الفرنسي.

ريال مدريد يراقب تطور تشواميني منذ فترة طويلة، وأثار الإعجاب بشكل كبير خلال مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية التي أقيمت الأحد الماضي.

كيف سيتحرك ريال مدريد لضم تشواميني؟

ريال مدريد يمتلك هامشًا جيدًا في مسألة سقف الرواتب في الدوري الإسباني، بفضل الفائض في ميزانيته.

ذلك الهامش سيصبح أكبر مع اقتراب خروج لاعبين مثل مارسيلو وجاريث بيل وإيسكو، الذين تنتهي عقودهم مع ريال مدريد في 30 يونيو القادم.

تشواميني، 21 عامًا، أظهر مرة بعد أخرى سواء مع منتخب فرنسا أو موناكو، أنه لاعب مميز للغاية ويمتلك قدرات بدنية جيدة جدًا.

ويعلم ريال مدريد أن مركز خط الوسط المدافع هو أحد أهم المراكز التي يجب تعزيزها، حيث يمتلك "الميرينجي" لاعبًا واحدًا فقط في ذلك المركز هو البرازيلي كاسيميرو.

ما هي الأندية المهتمة بضم تشواميني؟

وإلى جانب ريال مدريد، فإن عددًا من الأندية الأوروبية الكبرى أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع تشواميني، أبرزها يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.

وسيكون على ريال مدريد أن يلجأ إلى العمل الجيد الذي لطالما به ، واستغلال تأثير وجود لاعبين فرنسيين في صفوفه مثل كريم بنزيما وإدواردو كامافينجا، لجعل مهمة ضم تشواميني أسهل.

الصراع على الفرنسي الشاب سيكون محتدمًا بالتأكيد خلال الفترة المقبلة، لكن ريال مدريد لن يترك اللاعب دون قتال.

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