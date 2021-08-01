أليجري يُصر على إنقاذ برشلونة

أليجري مدرب يوفنتوس قد يحمل طوق النجاة لبرشلونة.

ما زال يحلم الإيطالي ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، بالحصول على خدمات لاعبه السابق ميراليم بيانيتش.

إصرار أليجري على إعادة بيانيتش سيكون خطوة يشكره عليها برشلونة كثيرًا.

ماذا قال أليجري عن بيانيتش؟

ألمح أليجري عن رغبته في عودة البوسني بيانيتش إلى يوفنتوس وقال عقب اللقاء الودي مع مونزا: "سأحييه قبل اللقاء الودي مع برشلونة في كأس جوان جامبر. منحني انتصارات عظيمة، والآن هو لاعب في برشلونة، أفكر في الدفع برامسي أمام المدافعين" في إشارة ربما لرغبته في التعاقد مع ميراليم ليكمل خط وسطه.

وسيلتقي يوفنتوس مع برشلونة في كأس خوان جامبر الودية يوم 8 أغسطس.

كيف ينقذ يوفنتوس نادي برشلونة؟

صحيفة توتو سبورت الإيطالية قالت إن اللاعب البوسني يفكر فقط في العودة إلى يوفنتوس حال خروجه من برشلونة.

وكان بيانيتش قد انتقل الموسم الماضي من يوفنتوس إلى برشلونة في صفقة تبادلية مع أرتور ميلو.

يعرض برشلونة على بيانيتش تخفيض راتبه وهو ما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأنه؛ برشلونة يعاني من أزمة مالية تستوجب تقليص الرواتب للوصل إلى حد أقصى معين.

عودة بيانيتش إلى يوفنتوس ستكون طوق النجاة لبرشلونة للتخلص من راتب اللاعب؛ كي يتمكن النادي الإسباني من التجديد لقائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي وليسجل لاعبيه الجُدد قبل انطلاق الموسم.

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