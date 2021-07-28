أليجري: رفضت ريال مدريد لأجل يوفنتوس وعلى بونوتشي شراء شارة القيادة

أليجري يكشف عرض ريال مدريد للتعاقد معه

أكد ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، أنّه رفض عرضًا من ريال مدريد لقيادة الفريق بعد استقالة زين الدين زيدان كما سخر من ليوناردو بونوتشي.

ريال مدريد قرر التعاقد مع كارلو أنشيلوتي وأعاده إلى قلعة الملكي بعد 6 سنين من رحيله.

واستمر أليجري موسمين دون أي فريق بعد مغادرة يوفنتوس بنهاية موسم 2019 وتولى ماوريتسيو سارّي قيادة الفريق وخلفه أندريا بيرلو قبل أن يعود ماسيميليانو إلى السيدة العجوز.

ماذا قال أليجري حول عرض ريال مدريد؟

وقال أليجري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لقد تلقيت عرضًا من ريال مدريد ولكنني شكرت النادي وفلورنتينو بيريز على ذلك وفضلت العودة إلى صفوف يوفنتوس".

وأوضح: "محاولة ريال مدريد أسعدتني للغاية، لكنني مدين للكثير لنادي يوفنتوس ولم أستطع رفض العرض المقدم منهم".

ماذا قال أليجري حول تولي بونوتشي قيادة يوفنتوس؟

وواصل أليجري حديثه: "بالنسبة لشارة القيادة فسوف يتم الاختيار بالأقدمية، إن أراد ليونارد بونوتشي حملها فليشتري واحدة جديدة ويرتديها".

وأردف: "كيليني هو قائد يوفنتوس يليه باولو ديبالا، رصيد بونوتشي يبدأ منذ عودته من ميلان وبالتالي لم يعد بين أقدم اللاعبين".

ما الذي قدّمه أليجري مع يوفنتوس؟

أليجري تولى تدريب يوفنتوس في صيف 2014 ونجح في تحقيق لقبي الدوري الإيطالي والكأس في أول موسم كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكن خسر المباراة أمام برشلونة.

وقاد البيانكونيري في 271 مباراة محققًا الفوز في 191 لقاء والتعادل في 41 مواجهة وخسر 39 مرة كما سجل فريقه 524 هدفًا واستقبل 208 فقط.

كما حقق الدوري 5 مرات على التوالي مع يوفنتوس وفاز بالكأس 4 مرات على التوالي بجانب التتويج بالسوبر الإيطالي في مناسبتين ووصل مرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا.

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