أليجري يحسم مستقبل رونالدو مع يوفنتوس

ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي يحسم مصير كريستيانو رونالدو مع الفريق.

عقد ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس المؤتمر الصحفي الخاصة بمواجهة أودينيزي، والتي تقام مساء الأحد في الجولة الأولى من منافسات موسم 2021-2022 من بطولة الدوري الإيطالي.

أليجري يستعد للظهور الرسمي الأول مع يوفنتوس، بعد عامين من الغياب، وتحدث خلال المؤتمر الصحفي عن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مستقبل رونالدو يسيل الكثير من الحبر مؤخرًا، حيث ارتبط "صاروخ ماديرا" بالخروج من يوفنتوس، خوفًا من تراجع أهميته في الفريق تحت قيادة أليجري.

وارتبط رونالدو مؤخرًا باحتمالية العودة من جديد إلى ريال مدريد الإسباني، كما ظهر البرتغالي كمرشح للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لتكوين ثنائي الحلم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ماذا قال أليجري عن مستقبل رونالدو؟

يرى أليجري أنه لا توجد أي أزمة مع رونالدو، رغم غيابه عن المباراة الودية أمام فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا، وأن ذلك كان فقط من أجل إراحة قائد منتخب البرتغال.

وقال أليجري: "رونالدو لم يلعب المباراة الودية حتى يتعافى، سيكون متاحًا، سنحتاج إلى العمل كفريق لمساعدته لتقديم أفضل ما لديه".

وأضاف مدرب يوفنتوس عن مستقبل رونالدو: "شائعات رحيله؟ لقد تدرب دائمًا بشكل جيد، إرادته لم تكن أبدًا منفصلة عن يوفنتوس، وأخبرني أنه سيبقى الموسم الحالي معنا".

ماذا قال أليجري عن مباراة أودينيزي؟

وبالحديث عن المباراة الافتتاحية في الدوري الإيطالي قال أليجري: "أول مباراة في البطولة دائمًا ما تكون صعبة، سنواجه فريقًا قويًا على المستوى البدني، في الموسم الماضي لم يستقبلوا سوى عددًا قليل من الفرص، وسنحتاج إلى تقديم أداء قوي أمامهم".

ماذا قال أليجري عن المنافسة في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي؟

وتطرق مدرب يوفنتوس الجديد خلال المؤتمر الصحفي إلى الحديث على المنافسة المنتظرة على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الجديد.

وقال أليجري: "عادة ما يكون الفريق المرشح هو الذي يفوز بلقب الدوري، لكن نعرف أننا من بين ستة أو سبعة أندية قادرة على التتويج".

وأضاف: "نفكر في الفوز منذ المباراة الأولى، وهو ما سيسهل مهمتنا في العمل، للفوز عليك أن تعمل كأنك في مهمة حرب وألا تكون هناك حالات من التراخي، لكننا بحاجة إلى التوازن".

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