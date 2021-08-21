كلوب: صلاح لن يكون أسطورة لليفربول الآن!

هل يتفاوض ليفربول لتمديد عقد صلاح؟ كلوب يُجيب

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن ناديه فتح خط المفاوضات مع لاعبه محمد صلاح لتمديد عقده مع الفريق.

وتطرق كلوب للحديث عن أرقام محمد صلاح القياسية ولماذا لا يطالبه بأن يصبح أسطورة لليفربول؟

هل كلوب جزء من مفاوضات ليفربول مع لاعبيه؟

أجرى كلوب حوارًا مع صحيفة ليفربول إيكو تحدث فيه عن المفاوضات لتجديد عقود نجومه ورد على سؤال عما إن كان جزءًا من تلك المحادثات قائلًا: "نعم أنا جزء من كل شيء في النادي".

وتابع المدرب الألماني "ربما بعض المحادثات كانت دوني، هذا محتمل، لكن غير ذلك أعرف كل شيء. أعرف أننا غيرنا شيء قليل جدًا في عقد هيندرسون لكن هذا لا يعني أننا سنتحدث الآن ونخبر الإعلام بكل خطوة بسيطة نخطوها في المفاوضات".

هل بدأ ليفربول المفاوضات لتمديد عقد صلاح؟

وعن مفاضات ناديه مع محمد صلاح قال يورجن: "هناك أمران: محمد بوضوح في لحظة مزاجية رائعة جدًا في كرة القدم. يتصرف بشكل رائع منذ أول يوم في عودته".

مُضيفًا "نحن كلنا راشدون. محترفون، هناك محادثات وحينما سيتخذ قرار سنخبركم به. حتى هذه اللحظة فالشيء الوحيد المهم هو كيف يعمل الطرفان معًا".

وواصل يورجن "الأمر لا يتعلق بمو، بل في العموم ليس علينا التحدث علانية عن أي شيء، بإمكان 35 شخصًا إدارة المفاوضات والتحدث، مع بقاء عامين في عقده بإمكانكم تخيل وجود مفاوضات".

وكان محامي صلاح، رامي عباس، قد أثار الجدل بتغريدة له قال فيها "ليتهم يشاهدون؟" أثناء مباراة ليفربول مع نوريتش.

هل يهتم كلوب بأرقام صلاح؟

وتطرق مدرب ليفربول للأرقام التي يكسرها لاعبه "لست بحاجة لتذكير صلاح بالأرقام القياسية، فهو يعرفها. بالطبع هو واعٍ لكل تلك الأشياء لكنه يستمتع بالوقت هنا"

وأردف المدرب الألماني "كسر الأرقام القياسية عظيم. والأرقام التي كسرها جنونية"

مُضيفًا "لم أعرف الأسبوع الماضي أنه حينما سيسجل سيصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في 5 مواسم متتالية. هناك سبب لأن أحدًا لم يفعلها قبله وهو صعوبة الأمر".

وسجل صلاح في شباك نوريتش سيتي في افتاحية مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليكون أول لاعب يسجل في 5 افتتاحيات متتالية في البريميرليج.

وتابع يورجن "ولو كانت أي أرقام أخرى سيعرفها، دون تغيير شيء فعليه فقط لعب كرة القدم. حينما يلعب كرته ويعمل بجد كما يفعل فسيسجل. بإمكانه تسجيل أرقام قياسية في صناعة الأهداف كما في التسجيل. هذا هو مو وسعيد جدًا لو بقى كذلك".

هل صلاح أسطورة في ليفربول؟

وعما إن كان صلاح أسطورة في فريقه قال كلوب: "لم أقل له أن عليه أن يكون واحد من أعظم أساطير ليفربول. كسر الأرقام القياسية يجوز لكن أن تصبح أسطورة فهو أمر يقرره الناس بعد إنهاء مسيرتك".

وختم يورجن "هو بخير، في مزاج جيد وأتمنى أن يظل كذلك".

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