نجم توتنهام يرغب في الانتقال لريال مدريد أو برشلونة

إسبانيا أو ألمانيا وجهتان محتملتان لنجم توتنهام

لا يرغب هاري كين، قائد توتنهام، وحده في مغادرة الفريق؛ فزميله تانجوي ندومبيلي كذلك يريد الرحيل عن فريقه متمنيًا الوصول إلى واحد من قطبي كرة القدم الإسبنية.

ما وضع ندومبيلي مع توتنهام الآن؟

سيغيب ندومبيلي عن مواجهة توتنهام مع وولفرهامبتون، يوم الأحد، في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

نونو سانتو، مدرب توتنهام، هو من أكد غياب لاعب خط وسطه الفرنسي رغم عدم معاناة لاعبه تانجوي من إصابة.

وغاب عن توتنهام أول جولة قائده هاري كين الذي عاد من عطلة متأخرة لمشاركته مع منتخب بلاده في يورو 2020 ويرغب في الرحيل إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

هل طلب ندومبيلي الرحيل؟

بحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن ندومبيلي طلب الرحيل عن توتنهام هذا الصيف مع تبقي ما يقرب من 10 أيام فقط على غلق باب الانتقالات الصيفية.

الوجهات المحتملة للاعب الفرنسي قد تكون ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين أو بايرن ميونخ الألماني.

وكانت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية قد قالت في وقت سابق أن توتنهام قد يعيد تانجوي إلى فريقه السابق أولمبيك ليون ليكون ضمن صفقة تبادلية ينتقل فيها حسام عوار إلى النادي اللندني.

وكان ندومبيلي، 24 سنة، قد انضم في صيف 2019 من ليون إلى توتنهام مقابل ما يقرب من 55 مليون يورو وهو ما سيحاول توتنهام تعويضه في حال رحيل اللاعب .

ويتقاضى لاعب الوسط الفرنسي راتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني وهو مبلغ أخر قد يعرقل وصوله إلى إسبانيا؛ وسط أزمة برشلونة المالية وسقف الرواتب ورغبة ريال مدريد في توفير كل يورو للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

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