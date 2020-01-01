تياجو ومولر وزياش .. من هو أفضل لاعب وسط في فيفا 21؟

تعرف على أفضل لاعبي الوسط في فيفا 21، وذلك بعد إصدارة تقييمات أفضل 100 لاعب في FIFA 21، وقبل صدور النسخة الجديدة من اللعبة الأشهر في العالم

اختير المايسترو كيفين دي بروينه مرة أخرى كأفضل لاعب وسط في سلسلة ألعاب الفيديو فيفا.

قبل إصدار فيفا 21 في 9 أكتوبر 2020، احتفظ أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2019-20 بتقييمه الإجمالي البالغ 91 بعد موسم رائع مع مانشستر سيتي، جمع فيه 20 تمريرة حاسمة و13 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد أن قدم مستوى جيد مع ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني، أصبح البرازيلي الدولي كاسيميرو ثاني أفضل لاعب خط وسط في اللعبة بعد أن ارتفع تقييمه من 87 إلى 89.

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بعد تغيير مركزه من الظهير الأيمن إلى مركز لاعب وسط، يتصدر الفائز بدوري أبطال مع بايرن ميونخ جوشوا كيميش قائمة ثلاثة لاعبين في خط الوسط متساويين في المركز الثالث بتقييم 88، إلى جانب نجولو كانتي وتوني كروس.

انخفض تقييم كانتي لاعب تشيلسي نقطة واحدة في فيفا 21 من 89 إلى 88 بعد موسم هادئ نسبيًا للبلوز، بينما حصل كروس على تصنيف 88 مرة ثانية بعد فيفا 20.

أربعة لاعبين في خط الوسط تساووا في التقييم 87 في فيفا 20، مع حصول صانع ألعاب مانشستر يونايتد برونو فرنانديش على زيادة بنقطتين بعد تأثيره المذهل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول عند نفس تقييم العام الماضي، ونجم ريال مدريد لوكا مودريتش وسيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة المخضرم إلى جانب البرتغالي الدولي.

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ومن بين اللاعبين الآخرين في قائمة أفضل 20 لاعبًا في خط الوسط لفيفا 21 أسطورة بايرن ميونخ توماس مولر وقائد الشياطين الحمر بول بوجبا وقائد ليفربول جوردان هندرسون وزميله الجديد تياجو ألكانتارا، ويظهر المخضرم ديفيد سيلفا رغم انتقاله إلى ريال سوسييداد.

أفضل لاعبي الوسط في فيفا 21