ظهور نجم الهلال وغياب رونالدو .. الأفضل تسديداً للركلات الحرة في فيفا 21

دقة عالية الجودة في النسخة الجديدة من اللعبة

الركلات الحرة تعتبر من أهم العناصر التي يحتاجها عشاق لعبة "فيفا" بشكل عام، نظراً لقدرتها على فض الاشتباك في العديد من المناسبات.

الخاصية تمنحك ميزة كبيرة جداً، عندما تُغلق كل المساحات أمامك، لو قرر خصمك الاعتماد على التكتلات الدفاعية داخل منطقة الجزاء.

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المزيد من الفرق

من المهم إجادتك بشكل شخصي للتسديد من خلال اللعبة، ولكن الأهم هو اختيار اللاعب المناسب لتنفيذ الركلة بنجاح.

"جول" يستعرض أفضل 10 لاعبين في تسديد الركلات الحرة، في النسخة الجديدة والإصدار المنتظر من اللعبة "فيفا 21"..