أسينسيو يكشف موقفه في ريال مدريد ورسالته إلى راموس

أسينسيو يتحدث عن مستقبله قبل الطيران إلى اليابان

تحدث الدولي الإسباني ماركو أسينسيو عن مستقبله في ريال مدريد وموقفه من رحيل زميله السابق، سيرخيو راموس والرسالة التي أرسلها له عقب المغادرة.

ويتواجد أسينسيو حالياً مع زملائه في المنتخب الإسباني الأولمبي الذي يغادر اليوم إلى اليابان استعداداً لأوليمبياد طوكيو ومن المقرر أن تنطلق 23 يوليو المقبل.

ماذا قال أسينسيو؟

قال الإسباني بخوص مستقبله مع الفريق الملكي:"أنا مستمر في ريال مدريد، لم أفكر أبداً بالرحيل، نيّتي هي الإستمرار هنا وصنع التاريخ في هذا النادي، أشعر أنه لا يزال لدي الكثير لأقدمه للفريق".

وأضاف: " أُريد أن اكون جزءًا من مشروع ريال مدريد الجديد، وسأحاول أن أصل للمستوى الذي يريده منّي كارلو أنشيلوتي بسرعة، تحدّثت مع المدرب، ولقد أظهر لي مشاعر طيّبة وأفكار واضحة".

وأردف: "في نهاية الموسم الماضي بدأت أرى نفسي جاهزًا بنسبة 100% وبدأت أسجل الأهداف، بعد ذلك قرر المدرب أن لا يشركني أمام تشيلسي وكان ذلك قرارًا مؤلما لأنّني كنت أمر بفترة جيدة".

وتابع: " كنت أعلم أنّه يمكنني تقديم الكثير للفريق حينها، لكن كان عليّ الإنتظار وكرة القدم دائمًا ما تمنحك فرصةً أخرى".

ماذا قال أسينسيو عن رحيل راموس؟

تحدث الإسباني البالغ من العمر 25 عامًا عن الرحيل المفاجيء لراموس حيث قال: "لقد تفاجئت برحيل سيرخيو راموس، كنت أعتقدت شخصياً بأنّه سيبقى مع الفريق، إذا كان قد اتّخذ هذا القرار فهو الأفضل له، أتمنّى له حظاً سعيدًا في مرحلته المقبلة ".



وأنهى حديثه:" ارسلت لراموس رسالة شكر على كل الدّعم الذي قدمه لي على مدار السنوات الماضية، إنه مثال يُحتذى به، مسيرته رائعة على مستوى النّادي والمنتخب وهو مثال لكل الشباب".

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