تسجيل منسوب لبيريز: كاسياس وراؤول أكبر النصابين في تاريخ ريال مدريد

مقاطع صوتية مسربة منسوبة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يهاجم فيها أسطورتي النادي إيكر كاسياس وراؤول

في مفاجأة من العيار الثقيل، خرج تسريب صوتي منسوب لرئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يهاجم فيه أسطورتي النادي الملكي، راؤول جونزاليس وإيكر كاسياس، اعتبر فيه أنهما أكبر نصابين في تاريخ للنادي.

التسريب الصوتي المنسوب لبيريز خرجت به مجلة "إل كونفيدينسيال" الرقمية الإسبانية، ويعود تاريخه إلى عام 2006 بعد شهور من استقالته من منصبه، قبل أن يعود إليه لاحقًا.

وانتقد صاحب الصوت في التسجيلات بشدة راؤول جونزاليس وإيكر كاسياس، اللذين كانا حينها لا يزالان لاعبين في صفوف ريال مدريد، واليوم يعملان ضمن طاقم النادي.

ما هو سبب تلك التسريبات حسب رؤية ريال مدريد؟

وفقًا لصحيفة "آس" فإن مصادر في ريال مدريد ترى أن نشر التسجيلات ليس من قبيل المصادفة، وأنه جزء من مؤامرة لتقويض مصداقية بيريز في الدفاع عن مشروع دوري السوبر الأوروبي.

كما تعد تلك التسجيلات التي يعود تاريخها إلى 15 عامًا غير قانونية، ويمتلك بيريز الحق في اتخاذ إجراء قانوني ضد من قام بنشرها.

ماذا قال بيريز عن كاسياس وراؤول؟

وجاء في التسريب الصوتي المنشور عبر "إل كونفيدينسيال" والمنسوب لبيريز وتناقلته باقي وسائل الإعلام الإسبانية: "كاسياس ليس حارس مرمى لريال مدريد، ماذا تريدني أن أخبرك به، هو ليس كذلك، لم يكن أبدًا، لقد كان الفشل الكبير الذي تعرضنا له، ما يحدث هو أن لديه من يعشقونه، ويريدون التقاط الصور معه والحديث إليه، لا أعرف، هم فقط يدافعون عنه كثيرًا".

وأضاف صاحب الصوت: "حسنًا، إنه واحد من أكبر الخدع التي تعرض لها ريال مدريد، والثاني هو راؤول، إنهما من أكبر النصابين في تاريخ ريال مدريد".

وتابع: "اللاعبان أنانيان للغاية، لا يمكنك الاعتماد عليهما على الإطلاق، وكل من يعتمد عليهما فهو مخطئ، يمكنهما أن يتركاك وحيدًا، الأمر سخيف، لدي وجهة نظر سخيفة عنهما".

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للمصدر نفسه، فقد هاجم راؤول بقسوة، واتهمه بتدمير ريال مدريد، ويرى أنه "كان أحد أسباب استقالته من الرئاسة في عام 2006".

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