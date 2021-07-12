ريال مدريد يخطف قائد فريق الشباب في برشلونة!

قائد فريق الشباب في برشلونة ينهي عقده مع الفريق ويتوجه للتوقيع مع ريال مدريد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن نجاح فريق ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب جاوما جاردي نجم شباب برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب قد اتفق مع ريال مدريد بالفعل على كافة تفاصيل انتقاله لهم.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب انتقل بشكل مجاني من برشلونة، حيث انتهى تعاقده معهم في الـ 30 من يونيو الماضي.

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وذكرت التقارير أن اللاعب قد أنهى كافة التفاصيل الخاصة برحيله للفريق العاصمي، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان جاردي ضمن النجوم المنتظر تألقهم في الفريق الأول ببرشلونة، وكان يحمل شارة قيادة فريق الشباب، كما كان الهداف في 2019-2020 حيث سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة.

ولا تعد تلك هي الصفقة الوحيدة التي يدعم بها ريال مدريد صفوفه من فرق الشباب، حيث حصل على خدمات خافيير فيار لاعب إلتشي والذي كان خريج مدرسة برشلونة أيضًا.

ويسعى فريق الرديف في ريال مدريد في الصعود للدرجة الثانية الإسبانية في الموسم الجديد، بالتوازي مع تصعيد المميزين للفريق الأول وتقديم الدعم لهم.