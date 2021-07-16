أسبوعان حاسمان في مستقبل كيليان مبابي

مستقبل كيليان مبابي قد يتحدد خلال الأسبوعين المقبلين.

يشغل مستقبل الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان العالم حاليًا.

اللاعب ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية صيف 2022 وحتى الآن لم يُجدد تعاقده مع رغبة العديد من الأندية في الفوز بخدماته على رأسهم ريال مدريد.

هل هناك جديد حول مستقبل كيليان مبابي؟

تصدرت صورة مبابي، 22 سنة، غلاف صحيفة آس الإسبانية والتي ذكرت بناء على مصدر مقرب بأن الأيام المقبلة ستحسم مستقبل اللاعب.

الأسبوعان المقبلان، حتى لعب سان جيرمان لأول مباراة في الموسم ضد ليل، ستحسم مستقبل مبابي وبعدها سيكون من الصعب تغيير الموقف.

ويقضي مبابي حاليًا عطلته الصيفية بعد نهاية مهمته مع منتخب فرنسا في يورو 2020.

ما موقف ريال مدريد؟

يترقب ريال مدريد الموقف؛ الفريق الإسباني تلقى رفضًا من باريس بشأن التخلي عن مبابي وهو ما أكده مرارًا رئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي.

ويأمل باريس في الاحتفاظ بلاعبه وعدم التخلي عنه مجانًا مع تقارير عن محاولاتهم إقناعه برفع الراتب السنوي حتى 30 مليون يورو.

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