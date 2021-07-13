راموس: يجب على مبابي اللعب لريال مدريد

تحدث كذلك عن فكرة انتقال ميسي إلى باريس

يؤمن سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد السابق المنضم حديثًا إلى باريس سان جيرمان، أن كيليان مبابي يجب عليه الانتقال إلى الفريق الإسباني.

باريس أعلن مؤخرًا عن التعاقد مع راموس في صفقة انتقال حر، حيث وقع النجم الإسباني على عقد مدته عامين.

مستقبل كيليان مبابي يعتبر أحد أهم الملفات التي تشغل النادي الفرنسي بعد ضم راموس، وبدوره تحدث قائد ريال السابق عن هذه القضية.

ماذا قال راموس عن مبابي؟

المدافع المخضرم قال في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"أريد مبابي في فريقي، كل شخص يمتلك الحرية لاتخاذ قراراته الشخصية، كل العظماء يجب عليهم الذهاب يومًا ما إلى ريال مدريد خلال مسيرتهم، ولكني الآن أريده معي في باريس".

وأضاف:"أريد اللعب بجوار أفضل اللاعبين في العالم، ومبابي من ضمن الأفضل، لذلك أنا متحمس للتواجد بجانبه وكذلك نيمار الذي لعبت ضده أكثر من مرة عندما كان في برشلونة".

وتابع:"لا يمكنني منحه النصيحة على المستوى الشخصي، يمكنني أن أخبره بشيء عن تجربتي، ولكن أي شيء آخر سأقوله له على انفراد".

واستكمل:"لا أعرف ماذا يدور في ذهنه الآن، لكني أريده البقاء مع هذا الفريق الجيد الذي يمتلك عقلية الفوز بشكل مستمر".

ماذا عن ريال مدريد؟

راموس واصل حديثه:"عشت مرحلة رائعة في ريال مدريد، وأحتفظ بكل هذه الذكريات التي عشتها هناك، من المحزن المغادرة، ولكني أشعر بالتفاؤل بالقدوم هنا إلى باريس".

وأضاف:"أنا أحب التحديات وأتمنى أن أكرر ما قدمته في مسيرتي مع ريال، هل أحتفل ضدهم في دوري أبطال أوروبا؟ هذه افتراضات وتوقعات في المستقبل، ريال مدريد هو النادي الأفضل في التاريخ لن أحتفل ضدهم بسبب المكانة التي لديهم في قلبي خاصة الجماهير".

وأما عن ملف التجديد:"هذه أسئلة من الصعب الإجابة عليها، أنا لا أريد النظر إلى الوراء الآن وكل تركيزي على التحديات الجديدة التي أمامي وأشعر بسعادة كبيرة تجاه قراري الذي اتخذته".

كيف يرى إمكانية اللعب مع ميسي في باريس؟

راموس أضاف:"ليو هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن الأمر لا يعود لي، يمكنني الحديث عن العديد من الأشياء لكنها لن تفيد".

وتابع:"كل واحد يتخذ القرارات المناسبة له، ولكني بكل تأكيد أريد اللعب بجوار الأفضل في فريقي".

ماذا عن تسريبات فلورنتينو بيريز الأخيرة؟

النجم الإسباني أنهى حديثه:"هذا شيء أفضل الابتعاد عنه، لقد هربت من الصحافة في إسبانيا وعلى الصعيد الدولي أيضًا".

واستكمل:"أفضل عدم التعليق على أي شيء، نظرًا للاحترام الكبير الذي أمتلكه تجاه جماهير ريال مدريد".

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