لوائح فيفا تسهل فسخ عقد مبابي وانتقاله إلى ريال مدريد!

لو استغل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بند من لوائح فيفا فقد يفسخ تعاقده مع باريس سان جيرمان ويرحل مجانًا عن الفريق.

يبدو أن الحديث عن مستقبل المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي سيستمر صخبه في الأشهر القليلة المقبلة؛ فما بين الحديث عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب وقرب نهاية عقده مع ناديه وتمسك النادي الفرنسي به، ظهر الحديث عن إمكانية استخدام مبابي للوائح فيفا للرحيل عن ناديه وإنهاء عقده.

وينتهي عقد مبابي، 22 سنة، مع ناديه باريس سان جيرمان الصيف المقبل ولم يجدد اللاعب حتى الآن عقده مع ناديه مع ظهورأخبار عن اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد مع المهاجم الشاب أبرزهم ريال مدريد الإسباني.

وكان ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قد أكد في مناسبات عدة استمرار الفرنسي الشاب مع فريقه: "كيليان مبابي سيستمر في باريس. لن نتخلى عنه ولن نجعله يرحل مجانًا".

لكن ربما يرحل مبابي مجانًا عن فريقه الفرنسي لو استغل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كيف ينهي مبابي عقده مع باريس سان جيرمان؟

وفقًا للمادة رقم 14.2 من لوائح فيفا بشأن انتقالات اللاعبين في 2021 فإن "أي تصرف مسيء من جانب طرف من الطرفين بهدف إجبار الطرف الآخر على إنهاء العقد أو تعديل شروطه سيعتبر سببًا عادلًا في إنهاء العقد".

وفي هذه الحالة فإن أي إجبار أو ضغط على كيليان لتجديد تعاقده سيعد سببًا لإنهاء تعاقده مع باريس ورحيله مجانًا لكن لذلك شروطًا يجب أخذها في الاعتبار.

هل يحق لمبابي الآن فسخ تعاقده مع باريس؟

يقول المحامي المتخصص في القانون الرياضي، توني روكا، لصحيفة "آس" الإسبانية فإن الطريق إلى فسخ التعاقد سيكون وفقًا لضوابط: "ينبغي أن يتضرر اللاعب من صعوبات وإجراءات قاسية من قِبل ناديه مثل عدم السماح له بالتدرب مع زملائه في الفريق أو عدم السماح له باستخدام بعض التسهيلات في مرافق النادي أو إبعاده بأي شكل عن حياة الفريق كنوع من الضغط".

ولا يتوقع توني أن يفعل مسؤولو باريس ذلك "ليس من المتوقع ان يفعل باريس ذلك مع نجمهم لإجباره على التجديد، أشاء كهذه لن تكون سببًا لجعل مبابي يفسخ تعاقده؛ هذا سيقود لحرب مفتوحة مع ناديه، هذا سيناريو غير ممكن تصيقه في الوقت الحالي".

وضرب روكا مثلًا على ذلك في حالتي ألبيدا وداني جارسيا "على المستوى الدولي لم تحدث حوادث مماثلة، هناك حالتان في إسبانيا مع دافيد ألبيدا وداني جارسيا؛ الفارق أن الحالتين في إسبانيا وفقًا لقانون العمل الإسباني وليس لوائح فيفا لكن أي منهما لم يحقق نجاحًا في المحكمة".

ورفع ألبيدا قضية على فالنسيا في 2008 لأن مدربه وقتها رونالد كومان لم يدربه مع الفريق إلا أن المحكمة رأت أن السبب غير كافٍ لفسخ عقده ودفع التعويض في عقده.

أما داني جارسيا فقد شكا من إبعاده عن أجواء الفريق في برشلونة لكن النادي الكتالوني واللاعب توصلا لاتفاق للتسوية قبل أن تبت المحكمة في القضية.

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