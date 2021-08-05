"أزمة ميسي" قد تعصف بصفقات برشلونة الجديدة!

السبب الذي أدى إلى فقدان برشلونة لخدمات ميسي قد يؤدي إلى عدم قيد الصفقات الجديدة.

يبدو أن يوم نادي برشلونة الإسباني السيئ سيصبح أسوأ، بعدما قام النادي قبل ساعات قليلة بالإعلان رسميًا عن انهيار مفاوضات تجديد عقد أسطورته، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

برشلونة أصدر بيانًا رسميًا للإعلان عن عدم استمرار ميسي في صفوفه، جاء فيه: " رغم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن توقيع عقد جديد اليوم، إلا أن التعاقد لم يتم بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية (قواعد الرابطة الإسبانية لكرة القدم)".

وأضاف: "الطرفان يأسفان على عدم تحقق نية النادي وليو ميسي في الاستمرار معًا".

ويبدو أن العراقيل الاقتصادية التي أشار إليها برشلونة في بيانه لن تكون فقط مؤثرة في مصير ميسي مع النادي، بل ستمتد إلى الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق مؤخرًا، والمتمثلة في الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، والهولندي ممفيس ديباي.

كيف ستؤثر أزمة ميسي على صفقات برشلونة الجديدة؟

الصحفي الإسباني ألفريدو مارتينيز الذي يعمل في شبكة "أوندا سيرو" الإسبانية، كشف تفاصيل جديدة بعد انفصال ميسي عن برشلونة، ستؤثر بشكل كبير على مستقبل النادي الكتالوني بشكل عام، ولن تقتصر فقط على الأرجنتيني.

وكتب مارتينيز تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، جاء فيها: "الوضع الحقيقي في برشلونة هو أنه لا يمكن ضمان تسجيل التعاقدات الجديدة فقط، وليس فقط ميسي".

وأضاف: "مع اللوائح الحالية لرابطة الدوري الإسباني، ستكون هناك مشاكل إذا لم يتم التخلص من بعض اللاعبين وتقليص الرواتب، هذا هو الواقع القاسي لموسم 2021-2022 في برشلونة".

La situación real del Barcelona ahora mismo es que no se puede garantizar tampoco la inscripción de los nuevos fichajes , no solo Messi. Con la actual normativa de la LFP habrá problemas si no liberan jugadores y fichas. Esa es la cruda realidad del Barcelona 2021-2022 — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 5, 2021

ويبدو أن برشلونة يعيش وضعًا معقدًا أكثر من اللازم، ولن تقتصر أزمته على رحيل ميسي عن صفوفه، وإذا لم يتصرف بشكل سريع في أزمة كتلة الرواتب، قد يخسر أكثر بكثير مما هو متوقع.

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