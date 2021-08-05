بنزيما يسخر من برشلونة بعد رحيل ميسي

ضربة قوية للنادي الكتالوني

صدمة قوية لجماهير نادي برشلونة الإسباني، بعدما تم الإعلان عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل نهائي.

النادي الكتالوني أصدر بيانًا رسميًا، للكشف عن هذه الصاعقة، التي وقعت بسبب الأزمة المالية الطاحنة على مدار الأشهر الماضية.

المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، قرر السخرية من الغريم التقليدي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

اللاعب نشر صورة ساخرة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهي عبارة عن شخص يركض هربًا من حريق هائل.

لقطة أخرى من بنزيما على موقع "تويتر" حيث نشر مقطع فيديو له وهو يقوم ببعض التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

Il n’y a pas de hasard… ⚔️☄️ pic.twitter.com/GVLS3DAXek — Karim Benzema (@Benzema) August 5, 2021

وعلق نجم ريال مدريد على هذا المقطع قائلًا:"كل الأعين تجاهي".

وهو ما فسره البعض برسالة واضح من بنزيما، بأنه سيكون اللاعب الأبرز في الدوري الإسباني الآن بعد رحيل ميسي.

جدير بالذكر أن الوجهة الأقرب لميسي في الوقت الحالي هي باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، بعد انتهاء آمال برشلونة في تسجيله بعد الاتفاق على التجديد لمدة 5 سنوات.