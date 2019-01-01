أثبيليكويتا يُرجع حالة تشيلسي إلى "الروح العالية"

انظروا أين كان هؤلاء قبل القدوم إلى تشيلسي؟

طالب سيزار أثبيليكويتا، قائد تشيلسي، جماهير البلوز بأن تضع في حسبانها بعض المعطيات المنطقية عند تقييم وضع الفريق هذا الموسم، مشيرًا إلى ضرورة تذكر أين كان أغلب شباب تشيلسي قبل 12 شهرًا من الآن.

واضطر فرانك لامبارد مدرب البلوز إلى الاعتماد على شباب الأكاديمية بسبب قرار حظر إجراء التعاقدات من الفيفا، ولكن سيعود البلوز للسوق مجددًا في يناير المقبل بعدما كسب الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية.

تشيلسي تمكن من تحقيق فوز مستحقًا وبمستوى رائع على حساب توتنهام في ديربي لندن بهدفين نظيفين، ويؤمن أثبيليكويتا أن السبب في ذلك يرجع في المقام الأول إلى الروح العالية التي تمتلكها كتيبة لامبارد هذا الموسم.

الدولي الإسباني في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي قال "لا يمكننا أن ننسى اللاعبين الشباب وأين كانوا في العالم الماضي، لقد كانوا يلعبون في مسابقات مختلفة وفي ظروف مختلفة للغاية.".

وأضاف "نحن نعلم أن التواجد في تشيلسي يتطلب منك كلاعب تقديم أعلى مستوٍ ممكن في كل مباراة، في الوقت الذي تخوض فيه مباراة في كل ثلاثة أيام بين الدوري ودوري الأبطال، كل مباراة يجب أن تقاتل فيها من أجل الفوز وتكون في القمة.".

"لذلك علينا أن نحترم هذا الوضع. إن اللاعبين الشباب أظهروا روحًا عاليًا وعقلية عظيمة، إنهم ينمون يومًا تل والآخر، هذا إلى جانب المدرب والطاقم الفني."

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"نحن ككبار اللاعبين نحاول مساعدتهم بأكبر قدر ممكن لكنهم أظهروا قوة كبيرة وهي خطوة أخرى نحو تطويرهم، أنا سعيد للغاية بالفريق الحالي."

"لقد تلقينا العديد من الأهداف ولم نكسب نقاطًا هامة إنها حقيقة واضحة للجميع. الآن وصلنا إلى توتنهام وكان من الضروري أن نظهر روحًا عالية وهو ما حدث بالفعل، لقد قاتلنا ونعرف ماذا يعني ذلك للجماهير، صنعت هذه الروح فرقًا كبيرًا في المباراة."

وأتم "إنه فوز جيد للغاية، أظهرنا جودة عالية، قاتلنا ولعبنا كرة قد جيدة جدًا، يرجع السبب في ذلك إلى قيام الفريق بأكمله بعمله على أكمل وجه وأنا سعيد جدًا به.".

يذكر أن بفوز تشيلسي على توتنهام حافظ على مركزه الرابع وارتقى رصيده ليصبح 32 نقطة، ويستعد الفريق اللندني للبوكسينج داي عندما يلتقي بساوثامبتون مساء الخميس المقبل.