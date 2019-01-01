توتنهام يصدر بيانًا صارمًا بشأن عنصرية جماهيره ضد روديجير

جماهير توتنهام تنضم من جديد إلى المتهمين بالعنصرية في البريميرليج

أصدر نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي بيانًا رسميًا حول ما حدث من قبل جماهير الفريق في مباراة الأمس ضد تشيلسي بحق اللاعب الألماني أنطوني روديجير.

وكانت جماهير السبيرز قد قامت بهتافات عنصرية في حق المدافع أنطوني روديجير مساء أمس خلال ديربي لندن المثير والذي فاز به البلوز بهدفين للا شيء.

وعقب حصول سون هيونج مين على البطاقة الحمراء بسبب ركله لروديجير، رأت جماهير توتنهام أن المدافع الألماني قام بالتمثيل من أجل خداع حكم اللقاء والتأثير عليه.

وبناء على ذلك توجهت بهتافات عنصرية في حق روديجير، الأمر الذي قابلته إدارة النادي بشكل صارم من خلال بيان رسمي نشر عبر الموقع الرسمي للسبيرز ظهر اليوم.

وأكد نادي توتنهام في بيانه أنه بدأ تحقيقاته بشأن واقعة الهتافات العنصرية التي صدرت من جماهير تجاه مدافع تشيلسي أنطوني روديجير مساء أمس الأحد.

وخلال البيان أكد النادي أنه يجري تحقيقًا شاملًا في الوقت الحالي سيضمن التواصل مع نادي تشيلسي ولاعبيه من أجل الحصول على المعلومات الكافية من ألسنتهم.

وأضاف البيان أن أي شكل من أشكال العنصرية في ملاعب كرة القدم أو خارجها هو أمر مرفوض بالنسبة لهم وبعيد كل البعد عن قيم الرياضة.

وجاء فيه أيضًا أنه لن يتم التسامح مع أي من هذه الممارسات في حال تمت داخل ملعب الفريق، مشددين على أنهم سيأخذون أي ممارسات من هذا القبيل على محمل الجد.

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يذكر أن جماهير توتنهام قد قامت بهتافات عنصرية خلال هذا الموسم في أكثر من مباراة ولكن الأمور لم تكن موجهة بنفس الحدة كما حدث مع روديجير مساء أمس.