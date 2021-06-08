أرسين زاخاريان: ساحر موسكو وحامل راية مستقبل المنتخب الروسي

تطور لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا سريعًا خلال عام 2021، مما جعله يحصل على أول استدعاء دولي قبل يورو 2020

مع حلول عيد ميلادك الثامن عشر، ستكون نزلات البرد في أسفل قائمة الهدايا المنتظرة.

بالنسبة إلى أرسين زاخريان، لم يفسد ذلك أي احتفالات شخصية ربما كان يخطط لها فحسب، بل أنهى أيضًا أي أمل كان لديه في الذهاب إلى يورو 2020.

كان لاعب خط الوسط الشاب قد اختير ضمن القائمة الأولية لروسيا للبطولة، حيث حرص المدرب ستانيسلاف تشيرشيسوف على رؤية اللاعب الشاب قبل أن يختار قائمته النهائية بعد الموسم الرائع لزاخاريان في دينامو موسكو.

ولكن بعد مرضه، تأجل ظهوره الأول مع الدب الروسي.

يشعر المشجعون في جميع أنحاء روسيا بخيبة أمل شديدة بسبب المحنة، حيث أن فريقهم بحاجة ماسة إلى طاقة الشباب.

قدمها آلان دزاجويف لهم في يورو 2012، كذلك ديمتري سيتشيف في كأس العالم 2002 الذي انضم بعد عدد قليل من المباريات لسبارتاك موسكو.

كان عمر سيتشيف 18 عامًا و 222 يومًا عندما أصبح أصغر لاعب دولي في تاريخ منتخب روسيا على الإطلاق.

زاخاريان أصغر من ذلك، وكان من الواضح سبب توسل عشرات النقاد إلى تشيرشيسوف لمنحه فرصة هذا الصيف.

كان تطوره مذهلاً للغاية، حيث بهر آداؤه الجماهير في جميع أنحاء البلاد تقريبًا.

💥 Арсен Захарян — победитель в номинации ВТБ Гол месяца!



Его гол на последних минутах матча с ЦСКА выбрали лучшим более 60% участников голосования 😎#ВТБголмесяца #АрсенЗахарян #ЛучшийГол pic.twitter.com/gEI1izDuHG — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) May 21, 2021

خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020، كان زاخاريان لا يزال يلعب كبديل في دينامو موسكو، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ حوالي 300 جنيه استرليني.

راقبه ساندرو شفارتس مدرب ماينتس السابق، الذي تولى منصب المدير الفنسي للفريق الأول في أكتوبر، عن كثب وقرر الرهان على مواهبه في عام 2021 بعد أن رآه يسجل ثمانية أهداف ويقدم خمس تمريرات حاسمة في 15 مباراة فقط.

وقع لاعب خط الوسط على عقده الاحترافي الأول في يناير، وكانت النتيجة مثيرة.

المزيد من اللاعبين الشباب مع الجيل القادم:

على الرغم من بدء 10 مباريات فقط مع دينامو موسكو، اختاره مشجعو النادي كأفضل لاعب في الموسم في تصويت عبر الإنترنت في مايو. من الواضح أنهم يدركون مدى تميز المواهب التي يشهدونها في العاصمة.

في مبارياته الـ11 مع الفريق الأول، سجل زاخاريان ثلاثة أهداف وقدم خمسة تمريرات حاسمة. هذه إحصائيات رائعة للاعب يبلغ من العمر 17 عامًا، لكنها لا تروي القصة كاملة، حيث قام لاعب خط الوسط بالتوهج في المباريات التي لعبها.

من خلال التزحلق على الخصوم بسهولة كما لو كانوا غير موجودين ولعب الكرات البينية الرائعة بفضل رؤيته ومهاراته الفنية، كان الساحر ذو القدمين ممتعًا لمشاهدته.

أجرى عشاق كرة القدم الأرمينية على الفور مقارنات مع هنريك مخيتاريان، أفضل لاعب في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

ولد زاخاريان لأبوين أرمينيين في سامارا، حيث فرت عائلته من منطقة ناجورنو كاراباخ في منتصف التسعينيات، بعد الحرب الطويلة والدامية مع آذربيجان. أعادوا بناء حياتهم في روسيا ومكنوا أطفالهم من النمو دون خوف، ومع ذلك فإن المشجعين الأرمن يعقدون بشكل طبيعي الآمال في جذب زاخاريان إلى منتخبهم الوطني.

هذه الرغبات ستذهب سدى. مثل زاخاريان روسيا في مختلف مستويات الشباب منذ عام 2018، وفي مارس أصبح أصغر لاعب يسجل في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا بعد أن سجل في أول مباراة له ضد آيسلندا.

بعد شهرين، جاء تشيرشيسوف والفريق الأول، مما ترك زينيت محبطًا للغاية من القرار الذي اتخذه قبل أربع سنوات.

عندما كان زاخاريان في الثالثة عشرة من عمره، تمت دعوته للانضمام إلى أكاديمية سان بطرسبرج العملاقة. وقال والده نوراير لموقع Sport24.ru "قالوا لنا إنه سيوقع دون شروط، لكن تبين أن ذلك غير صحيح.

"القصة بأكملها استمرت، وفي النهاية سمحوا له بالرحيل. ربما كان ذلك للأفضل. تلك التجربة السلبية جعلت أرسين أقوى."

كان مدربه الأول فلاديمير كوروليوف أسطورة كرة القدم في سامارا، سعيدًا بعودته لأن الخطوة المبكرة في رأيه، يمكن أن تكون ضارة.

وقال لموقع Sport24.ru "تميز آرسين منذ أن كان في السادسة من عمره. لم يواجه أبدًا مشاكل في مراوغة المدافعين، لكنه استمتع أكثر عندما كان قادرًا على تقديم المساعدة.

"لديه أسلوب مثير للاهتمام، لأن هناك وهمًا بأن الكرة بعيدة جدًا عنه عندما يركض بها. في الواقع، إنه يتحكم بشكل كامل بفضل خطوته الطويلة.

"لكن أهم ما لديه هو ذكاءه. فهو دائمًا يقرأ المباراة أفضل من غيره، كما أنه جاد للغاية ومنضبط في التدريب."

يمكن للمرء أن يقول إن زاخاريان يحاول تقليد نجم طفولته كريستيانو رونالدو.

وقال الشاب عن الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية في مقابلة أجريت معه مؤخرا "أنا معجب به كلاعب وكشخص. أنا أحب إيمانه بنفسه، جرأته ودوافعه للتطور."

هذا الحب لرونالدو هو السبب وراء تشجبعه لريال مدريد، وقد ركز زاخاريان مؤخرًا على دراسة أسلوب لوكا مودريتش وتوني كروس، اللذين يتشابهان أكثر مع مركزه على أرض الملعب.

وفي الوقت نفسه، فإن لاعبه الروسي المفضل هو أندريه أرشافين، بينما يقارن كوروليوف تلميذه السابق بأنطوان جريزمان.

هذه مجموعة كبيرة من النماذج المحتملة، ومن الواضح أن زاخاريان بعيد عن المقالة النهائية. متواضع بطبيعته، لا يغمره الاهتمام الإعلامي المفاجئ ويواصل تطوره السريع دون أن يفقد الاتصال بالواقع.

كما أنه ليس في عجلة من أمره لمغادرة دينامو أيضاً، بإيمان مدربه شفارتس أهم شيء في مسيرته في الوقت الحالي.

وقال شفارتس عندما تم الإعلان عن التشكيلة المؤقتة "زاخاريان يستحق بالتأكيد أن يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني. أنا سعيد من أجله". من المؤكد أن نجمه الشبا سيكون لاعبه الرئيسي خلال موسم 2021-22.

وهكذا، في حين أنه من المحزن أن المرض منع زاخاريان من الذهاب إلى يورو 2020، إلا أنه على الأقل يجب أن يكون مرتاحًا جيدًا قبل الموسم المقبل.

سيأتي وقته في المنتخب الوطني في المستقبل القريب. من المؤكد أن أرسين زاخاريان سيشعل البطولات المستقبلية.