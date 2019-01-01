نابولي يسعى لاستعارة توريرا في يناير

اللاعب الأوروجوياني لا يشعر بالاستقرار في إنجلترا وقد يرحل بالميركاتو الشتوي

يحاول نادي نابولي الإيطالي، ترقب موقف لاعب الوسط الأوروجوياني لوكاس توريرا مع أرسنال، تمهيداً لمحاولة ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

مستقبل توريرا يبدو غامضاً مع المدفعجية، نظراً لحالة التخبط التي يمر بها النادي الإنجليزي هذا الموسم، وكذلك تلميحات اللاعب بصعوبة تأقلمه على المعيشة في لندن.

تقارير إيطالية أكدت اهتمام نابولي بالحصول على خدمات توريرا في الميركاتو الشتوي، وإغراء اللاعب بفكرة العودة للدوري الإيطالي من جديد، والذي شهد تألقه وبداية ظهوره في سامبدوريا.

وأوضحت صحيفة "إلماتينو" نابولي سيعرض على أرسنال استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، مع إمكانية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

ومن المقرر أن تتضح الأمور بشكل أكبر فيما يخص مستقبل صاحب الـ23 سنة، بعد تعاقد أرسنال مع مدرب جديد خلفاً للمُقال أوناي إيمري، حيث سيحدد بدوره إمكانية الاعتماد على اللاعب من عدمها.

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ويواجه نابولي مواجهة شرسة من نظيره الإيطالي ميلان، والذي حاول التعاقد مع اللاعب الصيف الماضي ولكنه فشل في إقناع أرسنال بالتخلي عن الأوروجوياني.

يذكر أن توريرا بدأ 7 مباريات فقط مع أرسنال بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد خروجه من حسابات إيمري قبل رحيله.