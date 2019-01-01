نيمار: سعيد في باريس؟ المهم أن ألعب كرة القدم

تعرف على تصريحات نيمار عقب الفوز على جلطة سراي

رفض نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، الحديث عن رغبته في الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي مشيرًا إلى حلمه بالتواجد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

نيمار سجل في ليلة فوز سان جيرمان على جلطة سراي بخماسية نظيفة والتأهل متصدرًا المجموعة.

وقال نيمار في تصريحات لراديو مونت كارلو الفرنسي: "بالطبع أتمنى أن أكون متواجدًا في فبراير وأشارك في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. لم ألعب في آخر عامين ولا أرغب في أن يتكرر الأمر".

وتابع: "هل أنا سعيد في باريس؟ أنا سعيد حينما ألعب كرة القدم، فكل ما أتمناه التواجد داخل أرضية الملعب بغض النظر عن أي مكان، ما يسعدني هو كرة القدم والفريق".

وواصل: "لقد كانت ليلة رائعة وعلينا الآن العودة والتركيز في بطولة الدوري الفرنسي ولكن هدفنا يبقى بالطبع التتويج بالأبطال".

وحول منح كافاني ركلة الجزاء، أردف: "لقد كان الأمر هامًا بالنسبة له، إنّه لاعب رائع ومسدد مميز لركلات الجزاء وأعتقد أنّ الجميع الآن يشعر بالسعادة".

وحول كأس العالم للأندية، علّق: "لديّ أصدقاء في فلامنجو وكذلك ليفربول سواء فيرمينو أو أليسون بيكر أو حتى جابيجول ودييجو ورافينيا وفيليبي لويس. لقد صنع فلامنجو التاريخ بالفوز بالكوبا وأتمنى أن يفوزوا بالمونديال".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب نيمار من الرحيل إلى صفوف برشلونة بينما يتمسك باريس سان جيرمان بمبلغ 200 مليون يورو للموافقة على بيعه.