هل أثبت سيبايوس صحة قرار زيدان بالتخلي عنه؟

بداية جيدة للاعب الوسط الإسباني قبل الاختفاء تماماً عن الصورة

حاول نادي أرسنال الإنجليزي، تعويض لاعبه الويلزي آرون رامسي بعد التفريط فيه ليوفنتوس بالمجان الماضي، بالتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس.

المدرب السابق أوناي إيمري، أراد لاعباً بخط الوسط بنفس قدرات رامسي، يجيد الإضافة الهجومية وكذلك الضغط على الخصم واسترجاع الكرة، لعدم اقتناعه بالألماني مسعود أوزيل.

الاختيار وقع على سيبايوس بعد منافسة شديدة مع توتنهام، لينتقل الإسباني في صفقة إعارة جافة لمدة موسم واحد من ريال مدريد بدون أي خيار للشراء.

جماهير أرسنال كانت قلقة ومحبطة من شكل الصفقة، تخوفاً من تألق اللاعب مع المدفعجية، وعودته جاهزاً لريال مدريد، ولكن يبدو أن الميرينجي لن يفكر في استرجاعه من الأساس.

قرار زيدان

سيبايوس انتقد مدربه السابق زين الدين زيدان الموسم الماضي قائلاً:"يجب عليه شرح لماذا لم يمنحني الفرصة، عملت بجد وبذلت كل ما لدي حتى أجعل الأمور صعبة عليه وأجبره على إشراكي مع الفريق".

وأضاف:"في كل مرة تأتي بها اللحظة المناسبة لظهوري كان الأمر يبدو مستحيلاً، سجلت هدفين في فيتوريا والمباراة التالية لعبت دقيقة واحدة أمام دورتموند".

لسوء حظ سيبايوس أن تصريحاته لم تفيده وانتقاده لزيدان لم ينفعه، لأن الفرنسي عاد بنهاية الموسم ليصر على موقفه بعدم الاعتماد عليه، رغم التصنيف العالي الذي يتمتع به اللاعب الإسباني.

تألق اللاعب في يورو الشباب 2019 مع المنتخب الإسباني، ومطالبة جماهير ريال مدريد والضغط الكبير بعدم التخلي عنه، أمور كلها لم تشفع لسيبايوس للبقاء في سانتياجو برنابيو، فهل كسب زيدان الرهان؟

تفضيل فالفيردي

لاعب الوسط الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي كان أقل شهرة وسمعة من سيبايوس الذي اشتراه ريال مدريد من بيتيس بـ16.50 مليون يورو في 2017.

زيدان فضل الإبقاء على فالفيردي رغم نقص خبرته بجانب باقي العناصر الأخرى بخط الوسط ومحاولة إقحامه بالفريق، والتخلي عن سيبايوس ولكن بدون بند الشراء، لمنحه فرصة إثبات خطأ وجهة نظره تجاهه.

ما قدمه الثنائي الموسم الحالي، يعكس أن قرار زيدان كان صحيحاً بكل المقاييس، لاعب أرسنال لم يقدم سوى لمحات طفيفة مع أوناي إيمري، ولم يبزغ نجمه سوى في مواجهة واحدة فقط أمام بيرنلي وبعض المناسبات القليلة.

وحتى بعد إصابة سيبايوس الأخيرة وتغيير المدربين في المدفعجية، بقدوم فريدي ليونبيرج بدلاً من إيمري ثم ميكيل أرتيتا، اللاعب يبدو خارج الحسابات تماماً.

الأمر ظهر بقوة في مواجهة كريستال بالاس الأخيرة عندما استبعده أرتيتا لأسباب فنية، رغم النقص الواضح في دكة بدلاء الفريق، وعدم اعتماده عليه أمام ليدز في مباراة كأس الإتحاد.

وعلى النقيض تماماً يعيش فالفيردي أفضل أيام مسيرته بالتألق مع ريال مدريد، بل أصبح من أكثر العناصر تأثيراً بتشكيل زيدان مع الميرينجي هذا الموسم.

العديد من المستويات المبهرة على الجانبين الدفاعي والهجومي قدمها اللاعب مؤخراً، ضد باريس سان جيرمان بدوري الأبطال والكلاسيكو ضد برشلونة، وكذلك لقطته الشهيرة في السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد، وحرمانه ألفارو موراتا من تسجيل هدف الفوز، حتى ولو كان ذلك على حساب طرده.

تألق فالفيردي مع ريال، يعني انعدام فرصة سيبايوس في العودة للنادي مرة أخرى والحصول على فرصته، لاسيما وأن الفرنسي بول بوجبا يبدو على أعتاب العملاق الإسباني في الصيف.

خطوة غير موفقة؟

موهبة صاحب الـ23 سنة تبدو مبشرة وكانت واضحة خلال فترة مع بيتيس وكذلك مع المنتخب الإسباني بمختلف المراحل السنية، ومع ذلك لم يصل للمستوى المطلوب.

الفترات التي ظهر بها سيبايوس مع أرسنال كان يعيبه بشكل كبير المبالغة في الاحتفاظ بالكرة، مما أدى في الكثير من الأحيان لتعطيل هجمات فريقه وتعريضه لهجمات خطيرة.

سيبايوس يمتاز في الشق الهجومي بصناعة الأهداف والفرص، ويعتبر أفضل من الناحية الإبداعية مقارنة بفالفيردي، لكن التباطؤ الشديد يورطه في الكثير من المواقف، مما جعله في مكانة متأخرة بوسط أرسنال خلف جرانيت جاكا وماتيو جيندوزي ومسعود أوزيل ولوكاس توريرا.

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طبيعة اللاعب ورغبته المستمرة في الاحتفاظ بالكرة، لا يناسب أبداً دوري سريع مثل البريميرليج، أسماء كبيرة عديدة فشلت في المسابقة ذاتها لعدم استيعاب السرعة الفائقة للدوري.

ربما كان على سيبايوس الانتقال لنادي آخر في الدوري الإسباني مناسب لطبيعة لعبه، حتى ينضج بشكل أكبر ويحصل على فرصته كاملة وربما يتمكن من إحراج زيدان.

الفرصة مازالت قائمة له في أرسنال، خاصة لما يقوم به أرتيتا من عمل مميز على الجانب الفردي لمعظم اللاعبين، كديفيد لويز ومسعود أوزيل وجرانيت جاكا، والأسابيع القادمة ستحسم مصيره مع المدفعجية، وربما تؤثر على مسيرته بشكل عام.