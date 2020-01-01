بوجبا يختار الرحيل والانضمام لريال مدريد في الصيف

اللاعب لا يشعر بالراحة مع مانشستر يونايتد

يظل مستقبل لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا مع مانشستر يونايتد، من أهم علامات الاستفهام بالنادي الإنجليزي على مدار الأسابيع الماضية.

بوجبا لم يشارك كثيراً مع الشياطين الحمر هذا الموسم، نظراً لإصاباته المتكررة، وسط أنباء قوية حول رحيله عن صفوف الفريق في أقرب فرصة ممكن.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن الدولي الفرنسي قرر الرحيل عن مانشستر الصيف القادم، نظراً لعدم شعوره بالراحة مع الفريق.

وأوضحت أن الثنائي ريال مدريد وفريقه السابق يوفنتوس، هما الأقرب للحصول عن خدماته في حالة مغادرته أولد ترافورد في يونيو المقبل.

وأما من ناحية اللاعب نفسه، فبوجبا يفضل الانضمام لريال، لرغبته في العمل مع مواطنه زين الدين زيدان مدرب الفريق الإسباني.

ومن المتوقع أن يمنع مانشستر أي محاولة من بوجبا للرحيل في يناير والانتظار للصيف، لعدم وجود الخيارات المناسبة لاستبداله بالميركاتو الشتوي.

المهمة لا تبدو سهلة أمام الفرق الراغبة في ضم صاحب الـ26 سنة، خاصة وأن يونايتد سيطلب قيمة مالية لا تقل عن 150 مليون جنيه إسترليني.

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وما يزيد الأمور تعقيدا، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وكيل أعماله مينو رايولا منتقداً فيها النادي الإنجليزي، مما ساهم في توتر العلاقة بشكل كبير بين الطرفين.

يذكر أن بوجبا انضم ليونايتد في صيف عام 2016 قادماً من يوفنتوس بـ105 مليون يورو، ويربطه عقده الحالي بالنادي حتى 2022 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.