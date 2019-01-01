فييرا: لم يتواصل معي أحد من أرسنال ولا أرغب في ترك نيس

نجم الجانرز الأسبق يرى نفسه محظوظًا بتواجده في النادي الفرنسي

نفى باتريك فييرا؛ نجم أرسنال الإنجليزي الأسبق والمدير الفني الحالي لنيس الفرنسي، تلقيه عرض من مسؤولي الجانرز لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

النادي اللندني كان قد أعلن في نوفمبر الماضي إقالة مدربه أوناي إيمري، ليتولى بعده فريدي ليونبيرج مهمة المدير الفني المؤقت للفريق.

ومنذ ثلاثة أيام، تعاقد مسؤولو أرسنال مع ميكيل أرتيتا؛ لاعب الفريق الأسبق والمدرب المساعد في مانشستر سيتي، لقيادة الفريق فنيًا بعقد يمتد حتى ثلاث سنوات ونصف مقبلة.

رئيس قطاع الكرة في أرسنال راؤول، كان قد أكد أنه دخل في مفاوضات مع عدة مدربين المصنفين كدرجة أولى قبل التعاقد مع أرتيتا، وأشارت عديد التقارير أن فييرا من بين تلك الأسماء إلا أن الأخير نفى ذلك.

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وقال فييرا، خلال تصريحاته لـ"Canal Football Club": "لا، لم يتواصل معي أحد من أرسنال، شيء جيد أن يتردد اسمي في كل مكان، لكنني مرتبطًا بعقد مع نيس، وارى أنني محظوظ منذ اليوم الأولى لي هنا بخوض هذه التجربة وأن أكون جزءًا من مشروع هذا النادي، وليس لدي أرى نية للرحيل إلى أي نادٍ آخر خلال الفترة الحالية".

وأضاف نجم الجانرز الأسبق: "نعمل في نيس على أن نشارك في دوري أبطال أوروبا يومًا ما، لكن هذا يحتاج إلى بعض الوقت لتحقيقه".

يذكر أن أرسنال يحتل حاليًا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، حيث تلقى الهزيمة في خمس مباريات، وفاز في مثلهم، بينما تعادل في ثمانية لقاءات.

ويحل الجانرز ضيفًا على بورنموث في 26 من ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المحلي.