تشامبرز: أرتيتا قادر على استعادة هوية أرسنال وسيكون له مستقبل كبير في عالم التدريب

لاعب أرسنال يشيد بمدرب فريقه الجديد

يعتقد كالوم تشامبرز لاعب أرسنال ، أن ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد للجانرز، سيصبح له شأناً كبيراً في عالم التدريب.

وأعلن أرسنال عن تولي أرتيتا مهمة تدريب الفريق، يوم الجمعة الماضي خلفاً لفريدي ليونبيرج المدرب المؤقت الذي جاء بعد رحيل أوناي إيمري مدرب الفريق السابق.

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ويعد المدافع صاحب الـ 24 عاماً، واحد من ثلاثة لاعبين حاليين في تشكيلة أرسنال لعبوا مع أرتيتا أثناء تواجده مع الفريق.

وقال تشامبرز في تصريحات صحفية: "عندما جئت إلى أرسنال كان أرتيتا من اللاعبين الكبار في الفريق، لقد ساعدني وقدم لي المشورة لقد كان لاعباً ذكياً أنا متحمس للعمل تحت قيادته".

وواصل: "نحن فقط بحاجة إلى استعادة هوية أرسنال، الأمر سيستغرق بعض الوقت ولكني أعلم أنه يستطيع إخراجنا من الأزمة الحالية".

وانضم تشامبرز إلى أرسنال في 2014، ولعب موسمين مع أرتيتا قبل أن يعتزل ويتجه للعمل كمدرب مساعد مع جوارديولا في مانشستر سيتي.

وتواجد المدرب الإسباني مع أرسنال للمرة الأولى يوم السبت الماضي في مباراة إيفرتون والتي انتهت بالتعادل السلبي، في المباراة الأخيرة التي يقود فيها ليونبيرج الجانرز.

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ومن المنتظر أن يقود أرتيتا أرسنال للمرة الأولى، مساء الخميس القادم أمام بورنموث في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل حالياً المركز الـ 11 من ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة.