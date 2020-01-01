أرتيتا: نريد استمرار أوباميانج معنا مهما كلفنا الأمر

المدير الفني لأرسنال يسعى للاحتفاظ بمهاجم فريقه الجابوني

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال أنه يعمل على استمرار بير أوباميانج، مهاجم الفريق تحت أي ظرف ويسعى لتجديد تعاقده مع الفريق.

ويستعد أرسنال لمواجهة وست هام، مساء السبت في إطار مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

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وقال أرتيتا عن إصابات الفريق في المؤتمر الصحفي للمباراة: "توريرا كان في حالة جيدة صباح اليوم، ولكننا لا نعلم حجم الإصابة".

وأضاف: "وبالنسبة لتيرني خاض جلستين أو ثلاث تدريب كاملة، أتمنى أن ينضم للقائمة قريباً".

وواصل: "الإصابات جزء من كرة القدم، علينا التكيف معها، فإنها تحدث لجميع الفرق ولا يمكننا البكاء بسبب الإصابات".

وعن إمكانية وصول الفريق لدوري أبطال أوروبا، قال المدرب الإسباني: "علينا أن نتغلب على وست هام يوم السبت، وحينها سنصبح أقرب للتأهل، منذ أسابيع كان الوصول للبطولة مستحيلاً ولكن الآن إذا فزنا على وست هام سيصبح الأمر أقرب".

وعن مفاوضات الفريق مع داني سيبايوس المعار من ريال مدريد، حول تحويل الصفقة إلى عقد دائم قال: "لم نقم بأي مفاوضات حتى الآن".

وتطرق المدرب الإسباني، للحديث عن لاعبه أوباميانج، وقال: "لقد كان يشعر بالحزن لما حدث أمام أوليمبياكوس، نحن نريده سعيداً ومبتسماً وهذا ما ظهر عليه خلال الأيام الماضية".

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وواصل: "سيتوجب علينا تجديد تعاقده معنا قبل نهاية الموسم، أريد بقائه معنا تحت أي ظرف".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر من ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.