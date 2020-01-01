أرتيتا: أريد بناء أرسنال حول أوزيل

الألماني عاد مهماً مع المدفعجية

أكد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا على أهمية نجمه مسعود أوزيل، وسعيه لبناء الفريق الحالي حول اللاعب الألماني إذا استعاد مستواه المعهود.

وعاد أوزيل للعب أساسياً منذ تولى أرتيتا المسؤولية الفنية في الفريق، وذلك بعد أن كان خارج الحسابات تحت قيادة المدرب السابق أوناي إيمري.

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وقال أرتيتا للإعلام: "آمل في بناء فريقي حول أوزيل، إذا استطاع الحفاظ على مستواه ذلك للعب كل ثلاثة أو أربعة أيام، يضع كل شيء يملكه من أجل الأمر".

وأضاف: "أرقامه على الصعيد البدني تحسنت كثيراً، ويملك الرغبة، وهذا ما أراه بالتدريبات، لست متفاجئاً، أعرف ما يملك، الهدف هو استعادته لمستواه المعهود".

وواصل الإسباني: "بمفرده لا يستطيع، يحتاج منظومة متكاملة، هناك لاعب أو اثنين فقط في العالم يمكنهم فعل ذلك، هو يحتاج للمساعدة ويحتاج فريقاً حوله".

وأتبع: "حاولت تجهيز الفريق بشكل جماعي وفردي لتفادي نقط الضعف لدينا والتركيز على القوة، مسعود أحد نقاط القوة، إذا كان في حالة جيدة سيلعب بالتأكيد".

ويلعب أرسنال مساء اليوم الأربعاء أمام مانشستر يونايتد لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.