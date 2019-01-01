أرتيتا يتسبب في تعطيل رحيل جاكا عن أرسنال

رحيل السويسري عن النادي اللندني مسألة وقت لا أكثر

توصل نادي هيرتا برلين الألماني، لاتفاق مع نظيره الإنجليزي أرسنال، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط السويسري جرانيت جاكا في شهر يناير الجاري. .

جاكا يعيش حالة من عدم الاستقرار مع أرسنال، بسبب تخبط مستواه على مدار الأشهر الماضية، وتوتر علاقته مع جماهير المدفعجية.

صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، أكدت موافقة أرسنال على انتقال جاكا لهيرتا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند للشراء في الصيف.

ومن المقرر أن يدفع النادي الألماني مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، من أجل شراء اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته.

ويتوقف نجاح الصفقة وإتمامها بشكل نهائي، على موافقة ميكيل أرتيتا المدرب الجديد لأرسنال، بالسماح لجاكا بالرحيل عن صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن قدوم أرتيتا تسبب في تعطيل انضمام السويسري لهيرتا، حيث لا يريد الإسباني التخلي عنه دون توفير البديل المناسب.

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وهو ما يشير إلى انتظار أرسنال للتعاقد مع لاعب آخر بخط الوسط في أقرب وقت ممكن، نظراً لنقص الخيارات المتاحة لأرتيتا في هذا المركز.

يذكر أن النادي اللندني ارتبط مؤخراً بالتعاقد مع أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس، ولكن النادي الإيطالي يتجه نحو رفض التخلي عن الفرنسي بمنتصف الموسم.