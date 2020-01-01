أخبار يوفنتوس اليوم | حيرة ساري وتضارب بخصوص ليون

ما هو جديد البيانكونيري؟

استعدادات الفريق الأخيرة قبل مواجهة ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، والتضارب بخصوص مكان إقامة مباراة ليون بدوري أبطال أوروبا ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم،، 12 يونيو 2020.

تضارب حول مكان مباراة ليون

ذكرت "بيلد" أن الاتحاد الأوروبي قد قرر إقامة كل المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا في مدينة لشبونة البرتغالية، بما فيها إياب دور الستة عشر الذي لم يلعب مثل لقاء يوفنتوس وليون.

"سكاي" الإيطالية بالمقابل أكدت أن لقاء يوفنتوس مع نظيره الفرنسي سيلعب في تورينو بشكل طبيعي، ثم بعد ذلك تقام المسابقة بداية من ربع النهائي في البرتغال.

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ساري يضع اللمسات الأخيرة لمقابلة ميلان

نقلت وسائل الإعلام الإيطالية عن مصادر مقربة من الجهاز الفني ليوفنتوس أن الأخير استقر بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض مباراة ميلان مساء اليوم.

وتشير التقارير إلى حيرة ماوريتسيو ساري، مدرب الفريق، بخصوص من يجاور باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو في الأمام، إذ يفاضل بين دوجلاس كوستا وخوان كوادرادو.

وأضافت التقارير أن جيانلويجي بوفون سيحرس المرمى كما هي العادة بمباريات الكأس، وينتظر أن يبدأ ميراليم بيانيتش في الوسط، ويبقى سامي خضيرة احتياطياً.

بيرين يدخل حسابات ميلان

تحدثت "لا ريبوبليكا" عن دخول ماتيا بيرين، حارس جنوى، دائرة الترشيحات ليكون معوضاً لجيانلويجي دوناروما حال رفض الأخير تمديد تعاقده وتم بيعه.

ملكية بيرين تعود إلى يوفنتوس، ولكنه عاد لناديه القديم جنوى مُعاراً لإعادة إحياء مشواره بعد معاناته مع الإصابات والخروج من الحسابات في تورينو.

يوفنتوس يركز على مطاريد تشيلسي

أوضح "توتو يوفي" أن قائمة المغادرين لتشيلسي هذ الصيف تضم مجموعة من الأسماء التي تعجب إدارة يوفنتوس وقد تتحرك لضمها.

الأسماء التي يتابعها يوفنتوس هي نجولو كانتي، والذي قد يرحل حال وصول عرض مناسب، إيمرسون بالميري، بيدرو، وويليان.