أخبار برشلونة: حسم الصفقة الصيفية الأولى وجدل حول خليفة كومان

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الجمعة 24 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021:

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات صيف 2022

أصدر برشلونة بيانًا رسميًا أكد خلاله انتقال إيمري دمير لصفوفه نظير 2 مليون يورو فقط بجانب بعض الإضافات بناء على الأداء الفردي والجماعي للاعب مع البلوجرانا.

ومن المقرر أن ينضم دمير بداية من موسم 2022-23 إلى برشلونة، على أن يبدأ مسيرته رفقة الفريق ب، مع إمكانية انخراطه مع الفريق الأول حال تمكن من إثبات قدراته (مثل يوسف دمير).

عقد التركي الواعد سوف يحتوي على شرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو، على أن يُكمل هذا الموسم بصورة طبيعية في قيصري سبور ثم ينضم بعد ذلك إلى كامب نو.

لابورتا يتراجع ويحسم موقفه من تعيين تشافي

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن جوان لابورتا كان يعارض فكرة تولي تشافي مهمة تدريب برشلونة في الصيف، ولكنه رفع الحصار الذي فرضه على نجم الفريق السابق.

وهو ما جعله يدخل بقوة على رأس المرشحين لخلافة كومان، نظرًا لوجود العديد من الآراء المؤيدة لوجوده داخل مجلس إدارة النادي.

كومان باقٍ في برشلونة أمام ليفانتي بأمر من لابورتا!

اتفقت الصحف الإسبانية على أن رونالد كومان باقٍ في منصبه كمدير فني لبرشلونة في مباراة ليفانتي المقبلة بناء على قرار من الرئيس جوان لابورتا.

للقاء الذي جمع بين كومان ولابورتا بعد اللقاء في الطائرة العائدة إلى كتالونيا، شهد حديثًا وديًا بين الثنائي أكد خلاله الرئيس على دعم المدرب.

التفاصيل كاملة من هنا

برشلونة في مفاوضات مع روبيرتو مارتينيز

كشفت مصادر جول أن برشلونة فتح خط المفاوضات مع مدرب منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز لخلافة رونالد كومان في تدريب النادي الكتالوني.

ويمكن لمارتينيز الرحيل عن بلجيكا مقابل شرط جزائي يبلغ 1.8 مليون يورو، ويعد هو المرشح المفضل بالنسبة للرئيس لابورتا.