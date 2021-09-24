رغم التراجع والأداء الهزيل.. كومان باقٍ في برشلونة أمام ليفانتي بأمر من لابورتا!

قرار مفهوم من الرئيس الكتالوني..

اتفقت الصحف الإسبانية على أن رونالد كومان باقٍ في منصبه كمدير فني لبرشلونة في مباراة ليفانتي المقبلة بناء على قرار من الرئيس جوان لابورتا.

وبعد التعادل المخيب للآمال للبرسا أمام قادش يوم الخميس سلبيًا، كانت تسير التوقعات إلى إقالة الهولندي من منصبه وتعيين تشافي أو روبيرتو مارتينيز خلفًا له.

لكن المفاجأة أن اللقاء الذي جمع بين كومان ولابورتا بعد اللقاء في الطائرة العائدة إلى كتالونيا، شهد حديثًا وديًا بين الثنائي أكد خلاله الرئيس على دعم المدرب.

لم يقم لابورتا بتوجيه أي لوم لكومان، بل على النقيض كان الحوار بناءً وأشعره بثقته به خلاله، واتضح أن كل ما يسعى له حاليًا هو فرض الهدوء على الأجواء في كامب نو.

ومن المقرر ألا يتواجد كومان على دكة بدلاء برشلونة أمام ليفانتي بعد الطرد الذي تحصل عليه في مباراة قادش بسبب الاعتراض على حكم المباراة، مما يعني أنه سيقود البرسا من المدرجات.

كومان : الفوز يعني الاستمرار والخسارة تؤدي للبحث عن مدرب آخر !

وبعد مواجهة ليفانتي، يضرب برشلونة موعدًا هامًا مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، ثم يلتقي مع أتلتيكو مدريد بملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب الدوري الإسباني.

أي تعثر في هذه المباريات على الأرجح سيعني الإطاحة بكومان، فخسارة جديدة في دوري الأبطال ستجعل موقف برشلونة صعبًا في المجموعة، وفقدان أي نقطة بالليجا ستبعد البلوجرانا عن الصدارة بشدة.

برشلونة جمع حتى الآن 8 نقاط من 5 مباريات في الدوري الإسباني، فيما هُزم على يد بايرن ميونخ بافتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.