أخبار الهلال اليوم | "رسالة نارية" من نيمار .. وبرشلونة يحاول إقناع لاعبه بالعرض السعودي!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 يوليو 2024.
نيمار يحفز جماهيره بـ"رسالة نارية"
وجه البرازيلي نيمار جونيور، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، رسالة تحفيزية للجماهير، بنشر صور لتدريباته التأهيلية من أجل العودة للملاعب في الموسم الرياضي الجديد.
ونشر نيمار، عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، صورًا له في صالة الألعاب الرياضية، برسالة قال فيها "مكافآتنا تكمن في الجهد، وليس في النتيجة، الجهد الكامل هو انتصار كامل".
كلوب بروج يسوّق لاعبه .. وعرض سعودي يلبي النداء بـ"ضعف قيمته السوقية"!
لعب أولى 45 دقيقة في موسم 2024-2025 من الدوري البلجيكي، وخسر بطولة مع فريقه كلوب بروج، والذي بدأ في الترويج لعدد من لاعبيه الذين لا يزال بإمكانهم مغادرة النادي بعرض جيد في موسم الميركاتو الصيفي.
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.
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رسالة جديدة لسعد اللذيذ: معسكرات الأندية السعودية ناقوس خطر!
جدد الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، خطابه لسعد اللذيذ، مدير برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية، مطالبًا بتدعيم الفرق الكبرى في دوري روشن بصفقات قوية.
برشلونة يجد طريقة جديدة لإقناع فيتور روكي بعرض الهلال!
لا تسير الأمور على هوى برشلونة، فيما يتعلق بالانتقال المزعوم للمهاجم البرازيلي فيتور روكي إلى الهلال السعودي.
"لو كان ميسي مكانه لاعتزل كرة القدم" .. نجم البرازيل يدافع عن نيمار بتصريح مثير
يرى تياجو سيلفا، لاعب فلومينينسي، أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يكون قادرًا على التعامل مع حجم الضغوط التي تعرض لها البرازيلي نيمار دا سيلفا.
"75 دقيقة من الفحوصات الطبية" .. موقف سلمان الفرج قبل الانضمام لفريقه الجديد!
خضع سلمان الفرج، قائد نادي الهلال السعودي التاريخي، مساء أمس الجمعة؛ لـ"فحوصات طبية" تمهيدًا للانضمام إلى فريقه الجديد، في الميركاتو الصيفي الحالي.