"لو كان ميسي مكانه لاعتزل كرة القدم" .. نجم البرازيل يدافع عن نيمار بتصريح مثير

لاعب الهلال يواصل التأهيل من أجل العودة

يرى تياجو سيلفا، لاعب فلومينينسي، أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يكون قادرًا على التعامل مع حجم الضغوط التي تعرض لها البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وخرج سيلفا للدفاع عن مواطنه البرازيلي، الذي لعب معه جنبًا إلى جنب بالمنتخب الوطني وفي باريس سان جيرمان، حيث شارك الثنائي معًا في 143 مباراة بجميع المسابقات، وسجلا 4 مساهمات مشتركة في الأهداف.

وقال تياجو في حديثه لشبكة "TNT Sports": "إذا نظرت إلى نيمار من الملعب، ستجد أن كل ما يفعله، هو أنه يجعل الأمر يبدو بسيطًا للغاية على جميع زملائه".

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وأضاف: "من الصعب جدًا القيام بكل ما يفعله نيمار، لا يوجد لاعب في العالم لديه هذه القدرة ولا يمتلك أحد الخصائص والجودة التي يتمتع بها. إنه قوي جدًا من الناحية الذهنية".

وتابع تياجو سيلفا: "لقد رأيت مقابلة مع ميسي. لو واجه ليو كل الانتقادات التي واجهها نيمار طوال مسيرته، لكان قد اعتزال".

وفشل نيمار في التواجد ضمن قائمة البرازيل ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة، بسبب إصابته في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ضد أوروجواي، خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويخضع نيمار لبرنامج علاجي في الفترة الحالية، من أجل التعافي من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية مع فريقه الهلال، وتشير التقارير إلى أنه لن يعود قبل شهر سبتمبر المقبل.

وكان نيمار قد انتقل إلى الهلال السعودي قادمًا من باريس في صيف عام 2023 مقابل 90 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين، شارك المهاجم في 3 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة.