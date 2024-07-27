برشلونة يجد طريقة جديدة لإقناع فيتور روكي بعرض الهلال!

المهاجم البرازيلي يتمسك بفرصة في جولة أمريكا

لا تسير الأمور على هوى برشلونة، فيما يتعلق بالانتقال المزعوم للمهاجم البرازيلي فيتور روكي إلى الهلال السعودي.

برشلونة تلقى عرضًا رسميًا من الهلال للتعاقد مع فيتور روكي، وبالطبع هناك ترحيب من النادي الكتالوني لقبول العرض وإطلاق سراحه هذا الصيف.

روكي انضم إلى برشلونة في يناير 2024؛ إلا أنه لم يحظ بفرصة كبيرة للظهور تحت قيادة تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق السابق؛ وسط تأكيدات على رغبة من مسؤولي النادي بالتخلي عنه في الصيف الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة يعطي أولوية لبيع المهاجم البرازيلي من أجل تسجيل صفقات جديدة، ولا يستبعد مقترح إعارته إلى الهلال مع خيار شراء إلزامي في نهاية مدة الإعارة.

وأشارت إلى أن برشلونة تلقى بالفعل عرضًا من المملكة العربية السعودية لإعارة فيتور روكي، ومع ذلك تفضل الإدارة أن يرحل نهائيًا وبمبلغ لا يقل عن 30 مليون يورو، وهو ما يعادل قيمة انتقاله الثابتة التي اتفق عليها برشلونة مع أتلتيكو بارانينسي، بخلاف 31 مليونًا متغيرات.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن فيتور روكي يعقد مهمة برشلونة ويرفض حتى الآن الرحيل، حيث يريد الاستفادة من سفره مع الفريق في جولة الولايات المتحدة لإقناع المدرب هانز فليك بأنه يمكن أن يكون له مكان في الفريق.

وختمت: "إذا تم دفع فيتور روكي من جانب إدارة برشلونة نحو باب الخروج، يؤكد فيتور روكي أيضًا أنه لن يفكر في القيام بذلك إلا عند الانتقال وليس على سبيل الإعارة".