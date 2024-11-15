أخبار النصر اليوم | دليل براءة جويدو من أزمة صلاحيات ماجد الجمعان .. وعقبة أمام انتقال لابورت إلى ريال مدريد!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024.
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قلادات الذهب والألماس.. هدية إيمريك لابورت لنجوم منتخب إسبانيا!
أهدى قلب دفاع النصر والمنتخب الإسباني، إيمريك لابورت، لزملائه قلادات من الذهب والألماس، يوم الجمعة، احتفالاً بلقب بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي.
اللاعب يحسم قراره .. الاتحاد يفاجئ النصر بخطوة مبكرة لتحديد مصير عبد الإله العمري!
كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن قرار إدارة نادي الاتحاد، فيما يتعلق بمصير اللاعب عبد الإله العمري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، والمُعار من صفوف النصر، حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.
"حقيقة انسحابه من لجنة التوثيق ورفض جويدو لصلاحيات ماجد الجمعان" .. سعيد أبو داهش يكشف المفاجآت في النصر!
ممثل النصر في لجنة التوثيق يكشف حقيقة صراع الصلاحيات الإدارية..
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رغم طلب طبيب النصر المفاجئ .. تطور جديد بشأن إصابة أندرسون تاليسكا
عانى النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر من آلام خلال الفترة الماضية في العضلة الأمامية، الأمر الذي جعله يستغل فترة الإجازة من أجل الحصول على راحة للتعافي.
"التقيت أصدقاء طيبين" .. عزيز بيهيتش يكشف عن رأيه في تجربته مع النصر
كشف عزيز بيهيتش، الظهير الأيسر للمنتخب الأسترالي، عن رأيه في تجربته مع نادي النصر، متحدثًا أيضًا عن تعادل منتخب بلاده أمام المنتخب السعودي.
سيناريو جوردان هندرسون لن يتكرر .. الكشف عن العقبة الكبرى أمام انتقال إيميريك لابورت إلى ريال مدريد!
أصبح اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع المدافع إيميريك لابورت نجم النصر ليس سرًا، في ظل النقص العددي في مركز قلب الدفاع الذي يُعاني منه حاليًا، ولكن المدافع الإسباني وجد عائقًا ضخمًا أمامه حال وجود رغبة منه بالانتقال إلى الميرينجي!
"قلل من الأندية المنافسة وكشف عن إنجازاته مع العالمي" .. جويدو فينجا يعلنها: أنا حارس النصر الأول!
كشف الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر السعودي، عن إنجازاته في النادي؛ على الرغم من الهجوم العنيف الذي يتعرض له، منذ توليه مهمته في صيف 2023.
"بعد اعتزاله بقميص الاتحاد" .. النصر يستعين بنجمه السابق للانضمام إلى إدارة الكرة!
قرر مجلس إدارة شركة النصر السعودي، الاستعانة بأحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم "السابقين"؛ للعمل في النادي، خلال الفترة القادمة.
محمد صلاح ينافس على جائزتين ورونالدو ضد ميسي مجددًا .. المرشحون لـ"الأفضل" من جلوب سوكر
أعلنت الصفحة الرسمية لـ"جلوب سوكر"، الخميس، عن المرشحين لجميع جوائزها للأفضل في العالم، لعام 2024.
"بعد لفظ الحمار وسخرية الفقر!" .. تفسير مفاجئ من محمد الدعيع لهجومه على النصر وجماهيره
شهدت الأيام القليلة الماضية، "حربًا" بين محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى منتخب السعودية ونادي الهلال، وجماهير عملاق الرياض الآخر النصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
"لا أصدق أنه يعرف اسمي" .. برونو فرنانديش وبرناندو سيلفا يكشفان أسرار كريستيانو رونالدو
كشف برونو فرنانديش وبرناندو سيلفا بعض أسرار النجم كريستيانو رونالدو، كما تحدث كل منهما عن أول مرة اجتمع فيها مع نجم النصر السعودي وكانت بالطبع خلال معسكرات المنتخب البرتغالي، وذلك خلال حديثهما لقناة اليوتيوب التابعة لصاحب الـ39 عامًا.