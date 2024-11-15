اللاعب يحسم قراره .. الاتحاد يفاجئ النصر بخطوة مبكرة لتحديد مصير عبد الإله العمري!

بعد تألق عبد الإله العمري مع الاتحاد..

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن قرار إدارة نادي الاتحاد، فيما يتعلق بمصير اللاعب عبد الإله العمري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، والمُعار من صفوف النصر، حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

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المدافع صاحب الـ27 عامًا، انتقل إلى الاتحاد معارًا من النصر، ليصبح عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، حيث خاض 8 مباريات في دوري روشن السعودي، وقدم أداء مميزًا مع العميد.

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وساهم تألق العمري في قرار المنتخب السعودي، باستدعائه لخوض مباراتي أستراليا وإندونيسيا، في تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن يتعرض للإصابة في مباراة العروبة، بالجولة العاشرة، ليتقرر استبعاده وضم مدافع التعاون عون السلولي بدلًا منه.

وأوضح الصرامي، عبر برنامج "سوالف"، أن إدارة نادي النصر، تلقت خطابًا رسميًا من قِبل نظيرتها في الاتحاد، من أجل شراء عقد عبد الإله العمري بصورة نهائية، مؤكدًا أن العمري يرغب في البقاء مع الاتحاد بعقد طويل الأجل.

وجاء حديث الصرامي، على خلفية تصريح سعيد أبو داهش، ممثل النصر في لجنة التوثيق، بأن النادي العاصمي يضع أولوية تجديد عقود الرباعي عبد الله الخيبري وعلي لاجامي ومحمد آل فتيل ومختار علي، وسيتقدم لهم بعروض رسمية للتجديد، تم تنظيم معاييرها عن طريق المدرب ستيفانو بيولي والمدير الرياضي فيرناندو هييرو، على أن يتلقوا العروض بدءًا من الأحد المُقبل، فيما رد الصرامي بأن النصر قد يستفيد من بيع عقد العمري في التجديد للرباعي.

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ويرتبط عبد الإله العمري بعقد مع النصر حتى صيف 2028، فيما خاض اللاعب 131 مباراة بقميص فارس نجد، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة بمختلف المسابقات الرسمية.