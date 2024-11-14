"بعد لفظ الحمار وسخرية الفقر!" .. تفسير مفاجئ من محمد الدعيع لهجومه على النصر وجماهيره

هل هي نهاية لمسلسل حرب الدعيع وجماهير النصر؟!..

شهدت الأيام القليلة الماضية، "حربًا" بين محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى منتخب السعودية ونادي الهلال، وجماهير عملاق الرياض الآخر النصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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جماهير النصر قللت من إنجازات الدعيع، سواء مع الهلال أو منتخب السعودية؛ ليرد الحارس الدولي المعتزل بتذكيرهم ببعض الهزائم التاريخية لفريقهم، مع استخدام ألفاظ مفاجئة مثل "الحمار" و"الفقر".

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استخدام مثل هذه الألفاظ؛ جعل قطاع كبير من الجماهير، حتى المنتمين إلى الهلال وليس عشاق النصر فقط، يعاتبون أسطورة حراسة المرمى السعودية، على ما اعتبروه النزول بمستواه إلى هذا الحد.

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ولذلك.. حرص محمد الدعيع على تفسير سخريته ضد النصر وجماهيره، واستخدام بعض الألفاظ غير اللائقة؛ وذلك خلال رده على عددٍ من متابعيه، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس.

المفاجأة هي أن الدعيع، فسر استخدامه لهذه السخرية والألفاظ التي أغضبت الجماهير؛ بأنها مجرد "مداعبة" فقط، واعدًا إياهم بعدم تكرار مثل هذه التصرفات، مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الدعيع، توّج بـ17 لقبًا مختلفًا مع نادي الهلال، بالإضافة إلى حصوله على كأس العالم "تحت 17 سنة" مع السعودية، وكأس آسيا مع المنتخب الأول لكرة القدم.