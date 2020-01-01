أخبار النصر اليوم | الفيصلي يعتذر ونبأ سار بخصوص عمر هوساوي

اقرأ أيضًا | الأناشيد الرسمية لكبار أندية الدوري السعودي للمحترفين

الهلال يستعد للنصر بـ 5 مباريات

كشف نادي الهلال عن استعداده لعودة منافسات دوري المحترفين، من خلال معسكر يتخلله 5 مواجهات ودية قوية. طالع التفاصيل

محاولة لحل أزمة الأندية بدوري أبطال آسيا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اتصالات مكثفة يُجريها الاتحاد السعودي لكرة القدم مع نظيره الآسيوي لمحاولة إنقاذ الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا من أزمة قيد اللاعبين. طالع التفاصيل

الفيصلي يعتذر للنصر

أشارت تقارير إلى أن إدارة الفيصلي قدمت اعتذارها إلى إدارة النصر على عدم خوض مباراة تجريبية بين الفريقين وذلك بسبب الارتباط المسبق مع نادي الحزم للعب مباراة تجريبية في التوقيت ذاته الذي طلبته إدارة النصر.

بيتروس ومايكون يخضعان لمسحة طبية

البرازيليين بيتروس أراخو ومايكون بيريرا لاعبي فريق النصر الأول لكرة القدم خضعا أمس إلى مسحة طبية للتأكد من سلامتهما من فيروس كورونا المستجد 19 بعد وصولهما أمس إلى الرياض قادمين من البرازيل.

عمر هوساوي يقترب من العودة

اقترب عمر هوساوي مدافع فريق النصر من دخول التدريبات الجماعية بعد دخوله المرحلة الأخيرة من التأهيل، حيث كان قد غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.