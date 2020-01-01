الهلال يُعلن مواعيد وأطراف مبارياته الودية استعدادًا لديربي الرياض

الهلال يستعد جيدًا لمواجهة النصر

أعلن نادي الهلال السعودي بدء معسكره الإعدادي للموسم الجديد بدءًا من يوم الأحد القادم، والذي سيتخلله خوض الفريق خمس مباريات ودية.

متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بدأ منذ عدة أيام تدريباته الجماعية عقب توقف طويل بسبب أزمة فيروس كورونا، استعدادًا لاستئناف البطولة في الرابع من أغسطس القادم.

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الهلال يُعلن مواعيد وأطراف مبارياته الودية

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر خوضه لخمس مباريات ودية حدد أطراف ثلاثة منها، إذ سيُواجه كلًا من التعاون والفيحاء والشعلة، ومن ثم سيتم تحديد الفريقان المتبقيان.

وأوضح تويتر الهلال أن الفريق سيلعب ضد التعاون يوم الإثنين 13 يوليو، وأمام الفيحاء يوم 22 يوليو، وبينهما سيلعب يوم 17 يوليو ضد فريق لم يُحدد بعد، فيما الختام سيكون بمواجهة الشعلة وفريق آخر يوم 28 يوليو الجاري.

كويلار يصل الرياض وتدريبات الهلال متواصلة

من جانب آخر، واصل الهلال تدريباته الاعتيادية مساء اليوم الجمعة في ملعبه الرئيسي في النادي، وقد تضمن المران تدريبات بدنية وتكتيكية وأخرى بالكرة.

وقد وصل العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم المحترف الكولومبي جوستافو كويلار بعدما تعثر وصوله مع زملائه القادمين من البرازيل خلال الأيام الماضية بسبب حظر الطيران في بلاده كولومبيا.