أخبار الزمالك اليوم | سبب خسارة نهائي إفريقيا .. وموعد انضمام فرجاني ساسي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 28 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 28 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

الزمالك: هدفنا توفير طلبات كارتيرون .. وسنحاسب المتجاوزين ضدنا

أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، على أن هدف اللجنة هو توفير احتياجات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، متحدثًا عن واقعة احتجاج أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء.

إبراهيم قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "مدير الكرة أمر متروك للمدير الفني كارتيرون، الذي سيتخذ قراره في هذا الشأن، سواء بتعيين مدير للكرة أو لا". " اقرأ التفاصيل "

عبد الهادي: خسرنا نهائي إفريقيا بخطأ فردي

أكد مدحت عبد الهادي، مدرب فريق الزمالك السابق، على أن فريقه خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بسبب خطأ فردي، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض كان الأفضل في المباراة.

مدحت عبد الهادي قال خلال تصريحات لقناة النهار: "بالرغم من الخاسرة كنا الأقرب لتحقيق المكسب، وقدمنا مباراة جيدة خاصة بالشوط الثاني، وكنا الأكثر استحواذًا".

عبد المقصود يكشف كواليس جلسته مع كارتيرون

أكد أحمد عبد المقصود، مدرب فريق نادي الزمالك، على أنه سعيد بالانضمام للجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، كاشفًا عن كواليس اللقاء الذي جمع بين الطرفين مؤخرًا.

عبد المقصود قال خلال تصريحات لموقع نادي الزمالك: "اجتمعت بكارتيرون، والمدرب الفرنسي وجه لي التهنئة على صعودي بفريق الصقر السعودي إلى دوري الدرجة الثانية، قبل انضمامي للزمالك".

موعد انضمام فرجاني ساسي للزمالك

ينضم التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق نادي الزمالك، إلى صفوف فريقه، بعد انتهاء مشواره مع نسور قرطاج، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، استعدادًا للسفر إلى الجزائر.

فرجاني سينضم لصفوف الزمالك أحد يومي الثلاثاء أو الأربعاء، من أجل السفر مع الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.