الزمالك: هدفنا توفير طلبات كارتيرون .. وسنحاسب المتجاوزين ضدنا

نائب رئيس الزمالك يتحدث عن دعم كارتيرون

أكد هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، على أن هدف اللجنة هو توفير احتياجات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، متحدثًا عن واقعة احتجاج أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء.

إبراهيم قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "مدير الكرة أمر متروك للمدير الفني كارتيرون، الذي سيتخذ قراره في هذا الشأن، سواء بتعيين مدير للكرة أو لا".

نائب رئيس الزمالك تابع: "الفريق سيسافر إلى الجزائر مساء يوم الخميس المقبل، وسنخوض مران واحد فقط يوم الجمعة، قبل مباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم السبت المقبل".

وتحول إبراهيم للتحدث عن واقعة احتجاج أعضاء نادي الزمالك، حيث قال: "الوقفة لم تشهد تواجد أكثر من 20 عضو، وتواجدت بين الأعضاء المحتجين وعبروا عن رأيهم، وحدثت بعض التجاوزات من جانب بعض المحتجين".

وواصل: "ليس من المقبول التجاوز، ولا أحد يسمح بهذا الأمر، وكل من تجاوز في تلك الوقفة الاحتجاجية سيحاسب وفقًا للقانون، ومنذ متى ويحدث في نادي الزمالك وقفات احتجاجية".

واختتم هشام إبراهيم تصريحاته قائلًا: "لا يوجد اعتراض على الوقفة مادام هناك طلبًا مشروعًا، وهدفنا هو الحفاظ على نادي الزمالك وكيانه وشكله، وكثير من الأوقات نقوم باستقبال الأعضاء ونناقشها وتواجدنا في النادي حاليًا لخدمة النادي".

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الزمالك يستعد لمواجهة مولودية الجزائر بالجولة الخامسة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يمتلك فرصة وحيدة للصعود، متمثلة في انتصاره على المولودية، ثم انتصاره على تونجيث السنغالي، مع خسارة المولودية على يد الترجي التونسي.