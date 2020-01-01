أخبار الزمالك اليوم | إصابة ساسي بكورونا، وموقف إمام وعلاء من مواجهة الرجاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 16 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم 16 أكتوبر 2020 ..

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حازم إمام ومحمود علاء جاهزان لمباراة الزمالك والرجاء

بات متاحًا لجايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك استخدام الظهير الأيمن حازم إمام وقلب الدفاع محمود علاء في المباراة القادمة أمام الرجاء، بعد تماثلهما للشفاء.

إمام كان قد تعرض لإصابة عضلية في العضلة الأمامية خلال مواجهة وادي دجلة في الدوري المصري بينما تعرض علاء لكدمة قوية خلال المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود، لكن الثنائي تعافى تمامًا وأصبح متاحًا للعب حسب قرار المدرب البرتغالي.

إسماعيل يوسف: حالة ساسي مطمئنة

أكد إسماعيل يوسف أن حالة فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك الصحية جيدة جدًا، وذلك بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وأشار رئيس بعثة النادي المتواجدة حاليًا في المغرب لخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء إلى أن اللاعب لم يُخالط أي شخص في الفريق منذ وصوله بعدما تم عزله في حجرة منفصلة.

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